Gesundheit Neue Methode am KKH Bottrop: Kaltplasma bekämpft Wund-Keime

Bottrop. Die Gefäßchirurgie am Knappschaftskrankenhaus Bottrop setzt eine neue Methode in der Wundbehandlung ein. Vermeidung von Antibiotika.

Die Gefäßchirurgie im Knappschaftskrankenhaus Bottrop setzt auf eine neue Methode in der Wundbehandlung: Die Anwendung von Kaltplasma bekämpft Keime in der Wunde ganz ohne Antibiotika.

Gerade Patienten mit chronischen Wunden aufgrund von Durchblutungsstörungen oder mit einem diabetischen Fußsyndrom haben oft eine erhebliche Bakterienlast in ihren Wunden. Damit gerade in diesen Fällen so lange wie möglich oder sogar ganz auf die Gabe von Antibiotika verzichtet werden kann, hat die Gefäßchirurgie die lokale Anwendung von physikalischem Kaltplasma im Wundbereich eingeführt.

KKH: Anwendung von Kaltplasma ist für Patienten schmerzfrei

„Wenn man den flammenartigen Punktstrahl sieht, den das Kaltplasmagerät generiert, ist es kaum vorstellbar, dass gar keine Wärme vorhanden und die Anwendung für die Patienten komplett schmerzfrei ist. Mehrere Untersuchungen konnten unter Studienbedingungen nun auch zeigen, dass man echte Problemkeime damit erfolgreich bekämpfen und Antibiotika einsparen kann“, so Professor Dr. Gernold Wozniak, Chefarzt der Gefäßchirurgie.

Mit der neuen Behandlung könnten nun schwierige Wundheilungsprozesse immer dann unterstützt werden, wenn ansonsten nur eine Behandlung durch absolute Reserve-Antibiotika möglich, eine Erfolgsgarantie aber darüber nicht immer gegeben sei.

