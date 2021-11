Neue Lichtgirlanden überspannen Bottrops Untere Hochstraße

Bottrop. IG Marktviertel und Stadtverwaltung sorgen für festliches Licht in dem Teil der Fußgängerzone. Händler und 14 Immobilienbesitzer beteiligen sich.

Festliches Licht auf der Unteren Hochstraße: Die Interessengemeinschaft (IG) Marktviertel hat sich dafür eingesetzt, diesen Bereich der Fußgängerzone mit sieben Girlanden sogenannter Icicle-Lights zu überspannen. Von der Stadtverwaltung wurde dieses Vorhaben durch die Koordinationsstelle Integrierte Stadtentwicklung (KIS) sowie die Wirtschaftsförderung unterstützt.

Zum wiederholten Mal übernimmt auch hier die Interessengemeinschaft Marktviertel die Kosten für Installation und Deinstallation eines prächtigen Baums mitten in der Innenstadt. Doch nicht nur der Kirchplatz und die Untere Hochstraße sorgen für vorweihnachtliches Flair. In der gesamten Innenstadt werden unterschiedliche Lichtdekorationen für eine stimmungsvolle Atmosphäre sorgen, erklärt Citymanagerin Ute Schimmang, die von Seiten der Wirtschaftsförderung das Gemeinschaftsprojekt des Gemeinnützigen Vereins Marketing für Bottrop e.V., der Sparkasse und Sponsoren koordiniert.

Viele Bottroperinnen und Bottroper setzten sich für die festlichen Lichtgirlanden ein, die nun die Untere Hochstraße überspannen. Dazu gehören Engagierte der IG Marktviertel, der Stadtverwaltung oder Immobilienbesitzer. Foto: IG Marktviertel

Henrik Reiter von der KIS erklärt: „Über unseren Verfügungsfonds Innovation City können wir mit Hilfe der Städtebauförderung investive Maßnahmen, zum Beispiel in der Innenstadt, fördern. Für ein Projekt wie dieses können wir bis zu 50 Prozent der Kosten übernehmen.“ Denn auch wenn derzeit weihnachtliche Beleuchtungsobjekte die Straße schmücken, sind die Mittel hierfür langfristiger angelegt.

Engagement fürs Viertel in der Bottroper Innenstadt

Außerdem seien 14 private Immobilieneigentümerinnen und -eigentümer bereit gewesen, dauerhaft Haken an den Fassaden ihrer Gebäude anbringen zu lassen. So habe wir auch in Zukunft zu ganz unterschiedlichen Anlässen die Möglichkeit, die Straße mit verschiedenen Überspannungen zu schmücken, freut sich Dorothee Lauter, Abteilungsleiterin in der Wirtschaftsförderung, und betont: „Wir sind dafür sehr dankbar – und auch ein bisschen stolz, denn es zeigt sich, dass in Bottrop alle mit anpacken, wenn es gilt, etwas für die Stadt auf die Beine zu stellen.“ Dies gelte natürlich mit Blick auf die große Tanne am Kirchplatz.

