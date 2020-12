Neue Gedichte der Bottroperin Diethild Klein

Bottrop. Die gebürtige Bottroperin Diethild Klein schreibt Hintergründiges, oft leicht ironisch. Illustriert hat den hübschen Band Dirk Sawade.

Die gebürtige Bottroperin Diethild Klein ist vielen in der Stadt immer noch ein Begriff - nicht zuletzt durch ihre Lesungen auf Schloss Beck bei der Historischen Gesellschaft oder dem Heimatverein. Auch in ihrer Wahlheimat Aachen hat sie sich als Autorin, als Liedermacherin und Interpretin längst einen Namen gemacht. Ihre ersten musikalische Schritte ging sie aber auch in Bottrop, im hiesigen Kinder- und Jugendchor, auch als „Müller-Chöre“ bekannt.

Hübsch illustriert durch Jahr und Jahreszeiten

Jetzt hat Diethild Klein einen handlichen Gedichtband herausgebracht. „Heiter bis wolkig“ nennt sie die von Dirk Sawade hübsch illustrierte Sammlung, die selbst St. Nikolaus, den jahreszeitlichen „Ruten-Pädagogen“, nicht ungeschoren lässt. Ihre fein-ironische Ader zeigt sie gleich in der einleitenden „Erkenntnis“: „Mein Traum vom Ruhm, er ward zunichte, / hab’s nie zum großen Werk gebracht. / So schreib ich weiterhin Gedichte. / Warum? Weil es mich glücklich macht.“ Und ein Funke davon wird bei der Lektüre sicher auf jeden überspringen.

Erschienen im Fachverlag Sagkob, 71. S., 9, 90 Euro. ISBN: 978-3-9818394-4-9