Das Hallenbad Welheim bleibt in den Herbstferien geschlossen.

Öffnungszeiten Neue Ferien-Schwimmzeiten in den Bottroper Hallenbädern

Bottrop. In den Herbstferien bleibt das Hallenbad Welheim zu. Für die anderen beiden Bottroper Bäder gilt weiter: Schwimmen nur mit Voranmeldung.

Für den Zeitraum der Herbstferien bis zum 25. Oktober ändern sich die Schwimmzeiten der Hallenbäder. Das Hallenbad in Welheim bleibt während der Ferienzeit geschlossen. In den weiteren Hallenbädern ist ein öffentlicher Badebetrieb morgens von 7 bis 9 Uhr, 9 bis 11 Uhr und 11 bis 13 Uhr möglich. Aufgrund der Kurse der Versehrtensportgemeinschaft ist mittwochs ein Badebetrieb nur von 7 bis 10 Uhr möglich. Das gleiche gilt freitags für das Hallenbad an der Parkstraße.

Nach wie vor ist eine vorherige Reservierung mit den persönlichen Daten und dem Reservierungswunsch erforderlich. Der Bottroper Sport- und Bäderbetrieb bietet zwei Möglichkeiten zur Reservierung an: Auf der Internetseite www.bottrop.de können die Zeiten bequem online gebucht werden. Alternativ ist weiterhin eine telefonische Reservierung (Hallenbad an der Parkstraße: 02041/70-4235; Hallenbad Kirchhellen: 02045/83491) möglich. Der sonst übliche Regelbetrieb mit einem spontanen Besuch kann nicht gewährleistet werden. Ebenso ist es erforderlich, das Bad im gewählten Zeitrahmen pünktlich aufzusuchen, da der Einlass wegen der Reinigungs- und Desinfektionsintervalle sonst nicht garantiert werden kann.