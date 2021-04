Ausgangssperre: Wegen der Coronakrise gilt auch in Bottrop - wie hier in Gladbeck - eine nächtliche Ausgangssperre.

Corona-Krise Neue Corona-Notbremse tritt in Bottrop ab Montag in Kraft

Bottrop. Dann gilt in ganz Bottrop zum ersten Mal eine nächtliche Ausgangssperre. Auch die Regeln für private Zusammenkünfte werden wieder verschärft.

Auch in Bottrop gilt ab Montag, 26. April, eine Ausgangssperre von 22 Uhr bis 5 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite mit. Demnach hat die Landesregierung am Samstag verfügt, dass die bundesweite Corona-Notbremse auch für Bottrop in Kraft treten wird.

Somit dürfen Anwohner zwischen 22 Uhr und 5 Uhr früh nur noch im Notfall, zu dienstlichen Zwecken oder wenn man zum Beispiel mit dem Hund heraus muss, das Haus verlassen. Zwischen 22 Uhr und 24 Uhr ist außerdem erlaubt, sich alleine draußen zu bewegen.

Fahrgäste in Bottrop müssen FFP 2-Masken tragen

Der Grund dafür ist, dass der 7-Tage-Inzidenzwert laut Robert-Koch-Instituts (RKI) auch in Bottrop am Samstag an drei Tagen hintereinander oberhalb der Marke von 100 lag. Damit besteht in Bussen und Bahnen einschließlich Taxen die Pflicht zum Tragen einer FFP 2-Maske oder einer Maske vergleichbarer Qualität. Bisher reichte ein medizinischer Mund-Nasenschutz, teilt die Verwaltung mit.

Auch die Regeln für private Treffen werden ab Montag verschärft. Solche Zusammenkünfte sind nur gestattet, wenn an ihnen höchstens die Angehörigen eines Haushalts und eine weitere Person einschließlich der zu ihrem Haushalt gehörenden Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres teilnehmen.