Freuen sich schon auf die Senioren, die ab Anfang 2024 die neue Caritas-Tagespflege in Bottrop-Kirchhellen besuchen: Pflegedienstleiterin Manuela Seekamp (Mi.), Irene Glomb (Leiterin Caritas-Seniorenheime in Kirchhellen) und Alexander Hohler (Fachbereichsleiter).

Bottrop-Kirchhellen Am Jugend-Kloster in Kirchhellen ist ein neues Betreuungsangebot für Senioren entstanden. Es sind noch Plätze frei. Das erwartet die Senioren.

Der Christbaum schmückt schon die Sitzecke, die großzügige Kochinsel wartet nur darauf, in Beschlag genommen zu werden, und die Liegesessel für das Päuschen nach dem Essen stehen bereit: Die neue Caritas-Tagespflege „Am Klostergarten“ in Kirchhellen steht kurz vor der Eröffnung. „Wir merken immer mehr, dass die Kirchhellener Bürger nur darauf gewartet haben“, sagt Leiterin Manuela Seekamp.

Bis zum 8. Januar müssen sich die Seniorinnen und Senioren aber noch gedulden, die das neu geschaffene Betreuungsangebot auf dem Gelände des Jugend-Klosters an der Hauptstraße 90 in Anspruch nehmen wollen. Es ist gedacht für ältere Menschen, die zwar pflegebedürftig sind, aber noch in ihrer häuslichen Umgebung leben. Bei der Caritas können sie von 8 bis 16 Uhr ihren Tag mit gemeinsamen Aktivitäten, Kochen, Essen, Ruhepausen verbringen.

Tagespflege in Bottrop-Kirchhellen: Gemeinsame Aktionen mit dem Jugend-Kloster

Gleichzeitig erfahren pflegende Angehörige in dieser Zeit eine Entlastung, können eigene Termine wahrnehmen oder einfach einmal ein paar Stunden durchatmen und neue Kraft für ihre Pflegeaufgaben schöpfen.

Für die Senioren-Tagespflege – übrigens die erste der Caritas in Bottrop überhaupt – wurde das Erdgeschoss des alten, vom Jugend-Kloster so nicht mehr benötigten Jugendhauses umgebaut. „Das Herzstück der Tagespflege ist der Aufenthaltsbereich mit der offenen Küche“, sagt Alexander Hohler, Fachbereichsleiter bei der Caritas. „Drei Mahlzeiten am Tag werden hier gemeinsam eingenommen: Frühstück, Mittagessen und Kaffee und Kuchen. Vorgesehen ist, dass die Tagesgäste bei der Zubereitung der Mahlzeiten helfen.“ Ein Teil der Küchentheke ist daher so abgesenkt, dass man auch im Rollstuhl sitzend prima dort arbeiten kann.

Manuela Seekamp (re), Irene Glomb und Alexander Hohler auf der Terrasse der neuen Caritas-Tagespflege „Am Klostergarten“ in Bottrop-Kirchhellen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Von der guten Stube der Tagespflege geht es nach draußen auf eine Terrasse mit Blick auf den Klostergarten. „Wir sind besonders stolz auf unseren Außenbereich“, sagt Manuela Seekamp. Er ist eingezäunt, zum Schutz von Tagesgästen mit Demenz, die vielleicht eine Weglauftendenz entwickeln. „Wir werden ein Hochbeet anlegen“, kündigt die Pflegedienstleiterin an. „Wir hatten hier auch schon Kaninchen und Eichhörnchen vor der Tür.“

Lage im Grünen - und in der Nähe der Dorfmitte

„Die Lage ist sowieso schön“, findet auch Alexander Hohler. Mit viel Grün unmittelbar ums Gebäude herum – und dem Kern von Kirchhellen-Mitte dennoch in unmittelbarer Nähe. Gleichzeitig sollen gemeinsame Aktivitäten mit den jungen Gästen des Jugend-Klosters stattfinden. „Wir möchten die Nähe nutzen“, sagt Manuela Seekamp.

Ins Haus kommen können zudem Physiotherapeuten oder Logopäden. Sie können sich mit den jeweiligen Seniorinnen und Senioren, die sie behandeln, in einen Mehrzweckraum zurückziehen. Darüber hinaus stehen in der in hellen Farben gehaltenen Tagespflege zwei Ruheräume, ein Pflegebad, ein behindertengerechtes WC und eine großzügige Garderobe mit Schließfächern bereit.

Zum Team von Manuela Seekamp gehören insgesamt acht (Teilzeit-)Kräfte, darunter Pflegefachkräfte, Betreuungsassistenten und hauswirtschaftliche Kräfte. Pro Tag stehen 15 Plätze zur Verfügung, wobei manche pflegebedürftige Senioren nur an einem Tag pro Woche die Tagespflege besuchen, andere an mehreren Tagen. Bisher gibt es 40 Anmeldungen. Für eine Handvoll weiterer Gäste ist noch Platz, sagt Alexander Hohler. Ein Fahrdienst holt die Seniorinnen und Senioren morgens daheim ab – und bringt sie am Nachmittag wieder nach Hause.

Kontakt für alle, die sich näher informieren oder anmelden möchten: 02045 95912-10 (zwischen den Feiertagen nur Anrufbeantworter), E-Mail tagespflege@caritas-bottrop.de

