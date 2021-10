Neue Bottroper Onlinebörse: Betriebspraktika wieder möglich

Die Stadt Bottrop bietet eine neue Online-Praktikumsbörse an. Schon zu finden sind dort Praktikumsplätze im Tischlerei-Bereich.

Bottrop. Eine neue Bottroper Praktikumsbörse soll helfen, dass Schüler und Betriebe schnell zueinander finden. Bedarf ist nach Corona-Zwangspause groß.

Die Corona-Pandemie hat Schülerinnen und Schüler seit März 2020 in vielen Bereichen ausgebremst, dazu zählten auch Betriebspraktika. Kontaktbeschränkungen, Hygieneregeln und vielerlei Änderungen im Betriebsabläufen ließen das Hineinschnuppern in den Berufsalltag meist nicht zu. „Jetzt ist es so, dass Praktika wieder möglich sind“, betont Loris Cernuta von der Kommunalen Koordinierungsstelle der Stadt Bottrop. Möglich – und dementsprechend nachgefragt bei den jungen Leuten. Dabei kommen kommen Schüler und Betriebe über eine neue Bottroper Online-Plattform unkompliziert zueinander.

Neue Bottroper Praktikumsbörse ist auf regionale Betriebe spezialisiert

Unter https://bottrop.praktikum-nrw.de/node/246171 bietet die Stadt eine Praktikumsbörse, die auf regionale Unternehmen spezialisiert ist. Sie soll ein zusätzliches Angebot zu bereits existierenden überregionalen Angeboten sein. Dass dieses tatsächlich noch eine Bereicherung sein kann, hat die Kommunale Koordinierungsstelle in Gesprächen mit den Studien- und Berufskoordinatoren der Schulen abgeklärt, berichtet Cernuta.

Verknüpft mit dem in Bottrop bereits seit längerem genutzten Portal für die Berufsfelderkundungstage (https://bottrop.bfe-nrw.de/node/3891), biete die neue Praktikumsbörse Vorteile für beide Seiten. „Unternehmen haben gerade in den letzten zwei Jahren das Problem gehabt, dass praktisch keine Schülerinnen und Schüler vor Ort sein konnten. Jetzt sollte man sich als Arbeitgeber noch einmal zeigen“, wirbt Cernuta bei den Betrieben, sich in der Börse mit ihren Angeboten einzutragen. Gerade dort, wo ein Fachkräftemangel droht, solle frühzeitig die Möglichkeit genutzt werden, sich als Unternehmen zu präsentieren und auf die Branche aufmerksam zu machen.

Kooperation mit dem Angebot der Handwerkskammer Münster

Aktuell finden sich etwa schon Praktikumsangebote aus dem Handwerksbereich (Elektroniker, Tischler, Kfz-Mechatroniker) in der Börse, bei der die Stadt Bottrop mit Gelsenkirchen und dem Kreis Recklinghausen kooperiert. „Der Anbieter Impiris arbeitet mit der Handwerkskammer Münster zusammen. Die Angebote der Handwerkskammer werden deshalb automatisch auch bei uns aufgelistet“, erläutert Cernuta.

Er hofft nun, dass weitere Bottroper Betriebe aus allen Branchen die Chance nutzen, mit nur wenigen Klicks entsprechende Angebote für Schülerbetriebspraktika kostenlos in der Praktikumsbörse zu veröffentlichen.

Jugendliche können zwar selbst kein Gesuch einstellen. Aber sie können im Online-Portal einen Lebenslauf und eine Bewerbung erstellen, die direkt innerhalb der Praktikumsbörse versendet werden kann. Sind konkrete Ansprechpartner bei den Firmen genannt, können diese auch direkt angesprochen werden.

