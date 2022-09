Netto: Warum der Ausbau immer noch nicht begonnen hat

Noch kein Ende des Leerstands in Sicht: Die Eröffnung des neuen Nettos in Bottrops ehemaligem Karstadt-Gebäude schiebt sich weiter nach hinten.

Bottrop. Die Baugenehmigung für den Ausbau der künftigen Netto-Fläche in Bottrops City liegt seit Wochen vor. Warum bislang trotzdem nichts passiert.

Genau ein Jahr ist es her, da hieß es erstmals, der Ausbau des ehemaligen Karstadt-Gebäudes an der Bottroper Hansastraße solle nun bald beginnen, um die Fläche für Netto herzurichten. Der Discounter wollte noch im vergangenen Jahr eine neue Filiale eröffnen. Passiert ist allerdings immer noch nichts – obwohl die Baugenehmigung für den Ausbau seit Ende August vorliegt.

„Es hat länger gedauert, als wir uns das erhofft haben“, sagt Christian Zöll, Geschäftsführer der Devello AG, die seit 2015 Inhaberin der früheren Althoff-Arkaden ist. Im Dezember des vergangenen Jahres hatte er noch mit einer zeitnahen Erteilung der Baugenehmigung gerechnet, einem zügigen Ausbau sowie einer Eröffnung Nettos Anfang 2022. Nun, ein Dreivierteljahr später, zieht sich das Prozedere allerdings weiter hin. Zöll verweist auf steigende Baukosten und einen deshalb notwendigen neuen Vertrag mit dem Generalunternehmer, der den Ausbau koordiniert.

Netto in Bottrop: Discounter äußert sich nicht

Kommt Netto denn überhaupt? Zu hören ist, dass sich der Marken-Discounter, wenn es 2022 nicht klappt mit der Eröffnung, zurückziehen wird von seinen Neueröffnungsplänen auf der Hansastraße. Auf Anfrage teilt eine Netto-Sprecherin mit: „Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aktuell keine weiteren Informationen zu möglichen Aktivitäten an diesem Standort kommunizieren können.“

Auf die Frage, ob Netto definitiv an den Bottroper Standort zieht, antwortet Christian Zöll: „Wir arbeiten seitens Devello mit Hochdruck daran, die Filiale für Netto herzurichten.“ Wann der Ausbau genau beginnt, wie lange er dauert, wann eine Eröffnung realistisch ist – diese Fragen kann Zöll noch nicht beantworten. „Das Ziel ist, so schnell wie möglich. Wir sind sehr schnell beim Ausbau.“ Der Ausbauplan werde derzeit „final mit Netto abgestimmt“.

„Vielversprechende Gespräche“ mit Mietinteressenten

Auch der Start des Hotels könne noch nicht final terminiert werden. Erstmals war die Eröffnung des Best-Western-Hotels für Oktober 2019 angekündigt worden. Die Flächen seien, so sagt es Christian Zöll bereits seit über einem Jahr, zu 80 Prozent fertiggestellt, die Eröffnung müsse für den Betreiber wirtschaftlich sinnvoll zum richtigen Zeitpunkt kommen. Die Plaza Hotelgroup, zu der Best Western gehört, schreibt auf ihrer Internetseite von einer Eröffnung in der zweiten Jahreshälfte 2022.

Für die noch offenen Flächen im ehemaligen Karstadt-Gebäude, unter anderem die frühere Home24-Fläche, gebe es drei Mietinteressenten, die „intensiv in der Prüfung sind. Wir führen vielversprechende Gespräche“.

