Naturschützer rufen die Bottroper auf, Vögel zu zählen

Eine Blau- und eine Kohlmeise in der Kirchheller Heide. Bei der Stunde der Wintervögel 2019 waren sie die beiden am häufigsten beobachteten Arten.

Sich eine Stunde Zeit zu nehmen und Vögel zu beobachten - dazu ruft der Naturschutzbund (Nabu) Bottrop auf. In der Zeit vom 8. bis 10 Januar sollen möglichst viele Bottroper für eine Stunde lang Vögel zählen - egal ob im Garten, auf dem Balkon oder im Park.

Zum mittlerweile elften Mal findet diese - laut Nabu - "größte wissenschaftliche Mitmachaktion" statt. Mit der Teilnahme könne jeder helfen, eine detaillierte Momentaufnahme der heimischen Vogelwelt zu erstellen. "Die erfassten Daten tragen dazu bei, unsere heimischen Vögel besser zu schützen", wirbt der Nabu um Unterstützung.

Zähl- und Bestimmungshilfen können im Internet heruntergeladen werden

Mit Blick auf den fortschreitenden Klimawandel sagt der Bottroper Nabu-Vorsitzende Stefan Voßschmidt: "Jetzt es ist wichtiger denn je zu wissen, wie verändert sich die heimische Vogelwelt. Was fliegt in meinem Garten, an meinem Futterhäuschen, auf meinem Balkon. Vermindern sich die Bestände?" Daher auch sein Appell, sich eine Stunde Zeit zu nehmen.

Und wie funktioniert die Zählung nun? Eine Stunde lang sind die Teilnehmer aufgerufen, die Vögel zu beobachten und zu notieren, was sie sehen. Wichtig: "Notieren Sie dabei von jeder Vogelart die höchste Anzahl, die in diesem Zeitraum gleichzeitig zu sehen war. Das vermeidet Doppelzählungen", so die Erläuterung seitens des Nabu. Auf der Internetseite des Naturschuzbundes können sich die Teilnehmer auch eine Zählhilfe herunterladen. Dort finden sich auch Tipps zur Vogelbestimmung.

In Bottrop wurde 2019 am häufigsten die Kohlmeise beobachtet

Im Januar 2020 beteiligten sich 143 Vogelfreunde in Bottrop an der Aktion. Insgesamt haben sie 3054 Vögel in 91 Gärten gezählt. Am häufigsten kam dabei die Kohlmeise vor. 540 dieser Art zählten die Bottrop. Im Vergleich zum Vorjahr war das ein Plus von 33 Prozent. Auch bundesweit wurde die Kohlmeise am häufigsten beobachtet, vor Blaumeise und Haussperling. Auch hier decken sich die Bottroper Ergebnisse mit denen in ganz Deutschland.

Eine grundsätzliche Erkenntnis gibt es Dank der Winterzählung bereits. "Experten des Nabu konnten anhand der langjährigen Zählung nachweisen, dass die winterlichen Vogelzahlen in den Gärten stark von der Witterung abhängen. In kalten und schneereichen Wintern kommen deutlich mehr Vögel in die Nähe der Menschen", heißt es seitens der Naturschützer. Das bedeute aber eben auch, dass aufgrund der langen Reihe von eher milden Wintern zuletzt dazu geführt hat, dass die Zahl der beobachteten Wintervögel insgesamt abgenommen habe.

Eine Epidemie hatte den Tod Tausender Blaumeisen zur Folge

Ein besonderes Augenmerk gilt in diesem Jahr der Blaumeise - die ja im vergangenen Jahr bei der Winterzählung noch weit vorne lag. Allerdings ist danach im Frühjahr eine durch das Bakterium Suttonella ornithocola ausgelöste Epidemie aufgetreten, der Tausende Blaumeisen zum Opfer fielen. Schon bei der Nabu-Vogelzählung im Mai, der Stunde der Gartenvögel", wurden entsprechend weniger Blaumeisen beobachtet. Für die Experten sei es nun spannend zu sehen, ob dieser Effekt auch im Winter noch zu beobchten sei, so der Nabu.

Die Teilnehmer können ihr Zählergebnis online, per Post oder telefonischan den Nabu übermittel, dort wird dann die gesamte Aktion ausgewertet.Zur Online-Übermittlung schaltet der Nabu auf seiner Internetseite ein entsprechendes Formular frei. Außerdem fubktioniert die Meldung über die Nabu-Vogel-App.

Wer sein Ergebnis per Post melden möchte kann dazu die vorgefertigte Postkarste von Flyer nutzen und sie bis zum 20. Januar schicken, an: NABU, Stunde der Wintervögel, 10469 Berlin.

Außerdem hat der Nabu die kostenlose Rufnummer 0800-1157115 geschaltet, unter der am 11. und 12. Januar die Ergebnisse entgegen genommen werden.

