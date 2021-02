Nahverkehr: Busse und Bahnen fallen bis zum Mittag aus

Bottrop . Der öffentliche Personennahverkehr findet Montagfrüh erst mal nicht statt. Die Busse fahren frühestens ab Mittag, sagt die Vestische.

Erneuter Schneefall und vor allem Eis blockieren am Morgen den öffentlichen Personennahverkehr. Busbetreiber Vestische meldete zunächst: Bis 9 Uhr bleiben die Busse in den Betriebshöfen, Dann hieß es: Betriebsbeginn auf allen Buslinien frühestens um 12 Uhr. Auch die meisten Züge fallen aus.

„Es ist uns leider nicht möglich, Ihnen eine sichere Fahrt zu gewährleisten“, meldet die Vestische am Morgen. „Nicht der Schnee ist unser Problem. sondern die vereiste Fahrbahn darunter.“ Die Essener Ruhrbahn-Kollegen hatten am frühen Morgen auf neun Linien versucht, den Busbetrieb aufzunehmen. Vergeblich: „Es ist einfach zu glatt auf den Straßen, wir holen die Fahrzeuge wieder in die Depots“, so Ruhrbahn-Sprecher Tim Krischak.

Regionalexpress 14: Züge fallen aus

Die Deutsche Bahn hat den Fernverkehr im nördlichen Ruhrgebiet am Sonntag weitgehend eingestellt. Das bleibt auch am Montag erstmal so: „Auch heute sorgt die extreme Wetterlage für Verspätungen und Zugausfälle.“ Die Nordwestbahn sagte am Morgen bis zum Mittag die Fahrten des Regionalexpress 14 zwischen Essen, Bottrop, Gladbeck und Dorsten ab. Die Bahn meldete Ausfälle der Emschertalbahn zwischen Dorsten und Dortmund.

Die Bahn-Tochter Busverkehr Rheinland (BVR) kündigte bis zum Mittag Ausfälle auch auf der Strecke des SB 16 (Essen - Kirchhellen) an. Die Bogestra, die den Schnellbus von Kirchhellen über Gladbeck nach Gelsenkirchen betreibt, warnt ihre Fahrgäste: „Der Busverkehr (zuerst in eingeschränkter Form) wird wieder aufgenommen, wenn die Witterung - zumindest auf Hauptstraßen - einen sicheren Betrieb wieder zulässt. Hier ist die Bogestra dankbar, dass die kommunalen Räumdienste von ihrer Seite bereits jetzt alles tun, damit das so schnell wie möglich erreicht wird.“