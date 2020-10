Nächtliche Schlägerei in Bottrop: Polizei sucht Zeugen

Bottrop . Die Polizei sucht Zeugen nach einer nächtlichen Schlägerei am ZOB. Ein 21-Jähriger wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Am Berliner Platz haben sich in der Nacht zum Samstaggegen 3.30 Uhr, mehrere Personen gestritten. Während zwei 21-jährige Bottroper auf einen Nachtexpress warteten, gerieten sie mit ein paar anderen Jugendlichen in Streit. Aus einem Wortgefecht wurde schließlich eine Prügelei, bei dem einer der 21-Jährigen leicht verletzt wurde. Die anderen Jugendlichen liefen schließlich weg. Die Polizei konnte in der Nähe eine Gruppe antreffen, auf die die Beschreibung der 21-Jährigen passte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Außerdem sucht die Polizei Zeugen, die den Streit mitbekommen haben.

Hinweise bitte an 0800/2361 111.