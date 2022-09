„Nachtfrequenz“ für Jugendliche in Bottrops Kulturzentrum

Bottrop. Samstag steigt die „Lange Nacht der Jugendkultur“ mit zahlreichen Aktionen. Veranstaltungen im Kulturzentrum und auf dem Kulturhof.

Die „Nachtfrequenz“ gehört wie die „Extraschicht“ zu den Konstanten im Kulturleben der Stadt. Eine Nacht voller Abwechslung erwartet die Jugendlichen am kommenden Samstagabend wieder im Kulturzentrum. Im ganzen Gebäude gibt es viel zu sehen und zu erleben. Auf dem Kulturhof und in der Bücherei gibt es ist ein buntes Bühnenprogramm mit Music-Acts. Tanzperformances und Mitmachaktionen finden im ganzen Haus statt.

Live-Musik, Kreativ-Workshops und „Dick und Doof“ als Dauerschleife

In verschiedenen Workshops, wie Graffiti mit Acryl Stiften, Tattoo-Art oder animierte Lichtgraffitis können die Jugendlichen selbst aktiv werden oder sich in einem Schnellkurs in Schauspielerei ausbilden lassen. Im Filmforum laufen in Dauerschleife die Klassiker „Dick und Doof“ - übrigens für alle Altersgruppen. Außerdem sind fünf Ausstellungen im ganzen Haus zu erkunden. Von Industriefotografie, zu Graffiti, über zu einer Fotoausstellung von Lieblingsorten bis hin zu Traumhäusern aus Ton.

Auf dem Kulturhof können alle Gäste sich vom Können von Musikschülerinnen und -schüler und Kulturrucksackteilnehmenden beim bunten Bühnenprogramm überzeugen. Für das leibliche Wohl sorgen das Netzwerk Offene Kinder- und Jugendarbeit und andere Jugendeinrichtungen der unterschiedlichen Träger.

Samstag, 24. September, ab 18 Uhr. Kulturzentrum, Blumenstraße 12-14. Eintritt frei. Es gelten die Coronaregeln für städtische Gebäude.

