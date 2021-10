Nachfrage nach Impfung in Bottrops Innenstadt bleibt hoch

Bottrop. Das wöchentliche Impfangebot im Bus am Altmarkt funktioniert. Bis zum Mittag ließen sich schon wieder 100 Menschen impfen.

Die Bottroperinnen und Bottroper nehmen das Impfangebot in der Innenstadt gern an. Am Impfmobil am Altmarkt haben sich@ am Mittwoch vergangener Woche 200 Menschen eine Impfdosis abgeholt; diesen Mittwoch waren es bis 13 Uhr erneut 100 Impfwillige. Koordinator Michael Althammer erwartet, dass es auch in den nächsten Wochen eine rege Nachfrage gibt.

Lesen Sie hier weitere Nachrichten aus Bottrop:

„Wir haben auch heute wieder viele Erstimpfungen“, berichtet er. „Das spricht für die These, dass unter den Ungeimpften nicht nur Impfgegner sind, sondern auch viele Menschen, die sich mit dem Thema Impfen noch gar nicht beschäftigt haben.“ Beim Innenstadtbummel am Markttag lassen sich etliche Marktbesucher am Impfmobil spontan eine Dosis setzen.

Einladung zur Boosterimpfung an Senioren

Ab nächste Woche, so Althammer, will die Stadt Senioren anschreiben, die nicht in Heimen und Pflegeeinrichtungen wohnen, und sie zur Auffrischungsimpfung („Booster“) einladen. Auch dieses Schreiben könnte nach Althammers Einschätzung weitere Nachfrage auslösen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop