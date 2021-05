Nach Unfall in Bottrop sucht die Polizei nach einem Jogger

Bottrop. Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ist ein Jogger in Bottrop gestürzt. Dann lief er vom Unfallort davon. Die Polizei bittet Zeugen im Hinweise.

Nach einem Unfall auf der Osterfelder Straße in Bottrop sucht die Polizei nach einem Jogger.

So kam es zu dem Unfall: Ein Autofahrer (32) aus Bottrop fuhr am Donnerstag um 7.50 Uhr auf der Osterfelder Straße in Richtung Horster Straße und passierte in Höhe der Nathrathstraße einen Fußgängerüberweg. Aus der Nathrathstraße lief zu diesem Zeitpunkt ein Jogger, der den Fußgängerüberweg nutzte und die Osterfelder Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jogger stürzte und sich leicht verletzte.

Bottroper Autofahrer meldet Unfall auf der Polizeiwache

Dennoch lief der Jogger weiter. Der Autofahrer aber suchte umgehend eine Polizeiwache auf und gab den Unfall zu Protokoll. Der Jogger wird so beschrieben: etwa 70 Jahre alt, graues, dünnes Haar, schlanke Statur, circa 1,80 Meter groß.

Hinweise zu dem Jogger nimmt das zuständige Verkehrskommissariat unter der 08002361 111 entgegen.

