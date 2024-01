Die Polizei sucht Zeugen und das Opfer eines Unfalls in Bottrop.

Polizei Nach Unfall in Bottrop: Polizei sucht beschädigtes Auto

Bottrop Die Polizei sucht ausnahmsweise nicht den Verursacher, sondern das Opfer eines Autounfalls in Bottrop. Die Beamten bitten um Zeugenhinweise.

In der Regel sucht die Polizei nach mutmaßlichen Unfallverursachern, dieses Mal versucht sie, das Unfallopfer ausfindig zu machen: Die Beamten suchen einen Autofahrer, der am Dienstagmittag auf der Essener Straße in Bottrop stadtauswärts unterwegs war und dessen Auto bei einem Unfall beschädigt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte ein 65-jähriger Autofahrer aus Bottrop am Dienstag gegen 13.50 Uhr die Fahrspur (stadtauswärts) wechseln und stieß dabei gegen ein anderes Auto. Nach Angaben des 65-Jährigen könnte das Auto weiter auf die A42 gefahren sein. Ein weiterer Zeuge gab an, dass bei dem gesuchten Auto ein Rücklicht beschädigt worden ist, entsprechende Splitter seien nach dem Aufprall auf die Straße gefallen.

Nach Verkehrsunfall in Bottrop: Polizei sucht weitere Zeugen

An dem Auto des Bottropers entstand ebenfalls Sachschaden, der wird auf etwa 600 Euro geschätzt. Zu dem gesuchten Fahrzeug bzw. dessen Fahrer (oder auch Fahrerin) liegen leider keine weitere Angaben vor. Deshalb sucht die Polizei auch (weitere) Zeugen, die Angaben zu dem Unfall selbst, dem beschädigten Auto oder dem Fahrer/der Fahrerin machen können.

Hinweise nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111 entgegen.

