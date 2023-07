Nach Unfall in Bottrop laufen spät nachts zwei Männer davon

Bottrop. Nach dem Unfall ließen die zwei Männer den Unfallwagen einfach stehen. Auch später in der Nacht fielen einem Bottroper frische Unfallspuren auf.

Der schwarzer Wagen kam plötzlich von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Als der Wagen dann einige Meter entfernt zum Stehen kam, sprangen zwei Männer aus dem Pkw heraus und liefen in unbekannte Richtung auf und davon. Den Wagen ließen die beiden einfach zurück.

Das beobachtete ein 46-jähriger Bottroper, der in der Nacht zum Sonntag um 1:50 Uhr auf dem Gehweg der Heinrich-Hertz-Straße in Kirchhellen unterwegs war, berichtet die Polizei. Die Beamten stellten den zurückgelassenen Pkw sicher. Es entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 1700 Euro.

Fußgängern fallen tief in der Nacht frische Unfallspuren auf

Auf der Gladbecker Straße in Bottrop beobachtete in derselben Nacht nicht ganz zwei Stunden später ebenfalls ein Zeuge zwar nicht den Unfall direkt, dem 23-jährigen Bottroper fielen allerdings an einem Wagen frische Unfallspuren auf. Das Auto war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Der Bottroper, der etwa gegen 3.40 Uhr gemeinsam mit einem Bekannten die Gladbecker Straße entlang lief, verständigte aber wegen der Unfallspuren die Polizei.

Die Polizisten stellten schließlich fest, dass der Unfall, bei dem der parkende Pkw an der linken Seite offensichtlich beschädigt worden war, noch nicht von der Polizei aufgenommen war. Die Polizei berichtet, dass der Unfallverursacher sich vom Ort des Geschehens entfernt hatte, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern oder diesen regulieren zu lassen. Den Sachschaden an dem geparkten Pkw schätzt die Polizei auf gut 5000 Euro ein.

