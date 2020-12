Nach zwei flüchtigen Unfallverursachern sucht die Polizei in Bottrop (Symbolbild).

Zeugen gesucht Nach Unfällen in Bottrop: Polizei sucht flüchtige Fahrer

Bottrop. In zwei Fällen kommt es in Bottrop zu Unfällen, als ein Autofahrer vom Seitenstreifen bzw. Straßenrand losfährt. Schaden: jeweils rund 1000 Euro.

Zwei Unfallfluchten mit ähnlichem Hergang meldet die Polizei für Bottrop. Beide ereigneten sich am Samstag.

So stand gegen 16.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Prosperstraße, Höhe In der Welheimer Mark, auf dem rechten Seitenstreifen. Als er losfuhr, um auf der Prosperstraße zu wenden, touchierte er den gerade an ihm vorbeifahrenden Gladbecker (19) mit seinem Pkw – und fuhr einfach Richtung B224 weiter.

Zeugen können sich telefonisch bei der Polizei melden

Am Abend dann, gegen 20.12 Uhr, fährt ein Bottroper (19) auf der Buchenstraße, als ein am Seitenrand stehender Pkw plötzlich anfährt. Es kam zur Kollision; der anfahrende Verkehrsteilnehmer flüchtete.

In beiden Fällen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Nach den Unfallverursachern wird gesucht. Wer Hinweise hat, kann sich bei der Polizei unter 0800 2361 111 melden.