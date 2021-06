Ein Gladbecker ließ sich bei einem Streit in Bottrop auch nicht von der Polizei beruhigen. Die Beamten brachten in deshalb ins Gewahrsam. (Symbolbild).

Polizei-Einsatz Nach Streit in Bottrop: Gladbecker in Gewahrsam genommen

Bottrop. Am ZOB Bottrop haben sich eine Bottroperin und ein Gladbecker gestritten und gegenseitig geschlagen. Beide waren betrunken, sagt die Polizei.

AmBottroper Busbahnhof ZOBsind am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, eine Frau und ein Mann in Streit geraten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei haben sich die Bottroperin (50) und der Gladbecker (40) während des Streits auch gegenseitig geschlagen. Beide waren zur Tatzeit betrunken.

Gladbecker hat die Bottroperin auch im Beisein der Polizei bedroht

Weil sich der Gladbecker auch im Beisein der Polizei nicht beruhigen ließ und die Frau weiter verbal bedrohte, musste er mit zur Wache und wurde ins Gewahrsam gebracht. Verletzt wurde niemand.

