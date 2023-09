Die Polizei fahndet nach einem Raub in Bottrop mit Fotos nach zwei Tatverdächtigen.

Fahndung Nach Raub in Bottroper Bank: Polizei fahndet mit Fotos

Bottrop. Nach einem Überfall mit Messer und Pistole in einer Bottroper Volksbank-Filiale fahndet die Polizei nun mit Fotos. Wer kann Hinweise geben?

In der Volksbank-Filiale an der Kirchhellener Straße kam es am 30. April dieses Jahres zu einer räuberischen Erpressung durch zwei maskierte Tatverdächtige. Nun sind Aufnahmen aus der Überwachungskamera zur Fahndung freigegeben worden.

Unter Vorhalt eines Messers und einer Schusswaffe haben zwei Unbekannte am späten Abend gegen 22.30 Uhr Bargeld von einem damals 38-jährigen Bottroper gefordert. Der Mann hatte gerade Geld am Automaten abgehoben. Im Anschluss sollte der Mann weiteres Geld abheben, dagegen wehrte er sich. „Daraufhin drückte der Täter mit der Schusswaffe ab, allerdings löste sich kein Schuss“, teilte die Polizei Recklinghausen damals mit.

Raub in Bottroper Volksbank-Filiale: Polizei fahndet mit Fotos

Die beiden Männer flüchteten anschließend unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen, die die beiden Tatverdächtigen identifizieren könnten. Hinweise nimmt die Kripo unter 0800 2361 111 entgegen.

Tatverdächtiger 1:

Wer kennt diesen Mann? Foto: Polizei Recklinghausen

Tatverdächtiger 2:

Die Polizei sucht diesen Mann. Foto: Polizei Recklinghausen

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop