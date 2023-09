Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen Tatverdächtigen in Altenessen festgenommen.

Polizei Nach Raub in Bottrop: Essener bei SEK-Einsatz festgenommen

Bottrop/Essen. Die Polizei hat in Essen einen 32-Jährigen festgenommen. Er soll einen Bottroper Supermarkt überfallen haben und wurde dann selbst zum Opfer.

Die Polizei ist mit einem Sondereinsatzkommando am Mittwochmorgen in eine Wohnung in Altenessen-Nord eingedrungen und hat einen 32-Jährigen festgenommen. Er wird verdächtigt, im Sommer 2022 bewaffnet einen Bottroper Supermarkt überfallen zu haben.

Der Fall vom 27. August vergangenen Jahres war kurios: Der Mann hatte gegen 21 Uhr mit einem Paketkarton unterm Arm am Hintereingang des EKZ Triebe auf der Bottroper Prosperstraße geklopft, einen Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht und die Tageseinnahmen gefordert. Der Supermarkt hatte gerade geschlossen.

Nach der Übergabe des Geldes flüchtete der Mann und wurde kurz darauf nach Zeugenaussagen von zwei anderen Männern geschlagen und getreten. Sie nahmen ihm das Geld ab und flüchteten.

Nach Raub in Bottrop: SEK nimmt 32-Jährigen in Essen fest

Nun hat die Polizei einen Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichtes Essen vollstreckt und den 32 Jahre alten Tatverdächtigen in seiner Essener Wohnung festgenommen. Wegen des Verdachts auf Waffen wurde das Sondereinsatzkommando eingebunden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten weitere Beweismittel, die sie sicherstellten. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Auswertung der Sicherstellungen sowie die weiteren Ermittlungen im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens dauern weiter an.

