Nach Lockdown: Kirchhellener Kaufleute danken treuen Kunden

Bottrop-Kirchhellen. Kirchhellener Kaufleute sind glimpflich durch den Corona-Lockdown gekommen. Auch Dank der Treuer ihrer Kunden, Mit einer Tombola sagen sie Danke.

Die Pandemie mit ihrem harten Lockdown war auch für die Kaufleute in Kirchhellen eine harte Zeit, die sie allerdings besonders durch die Treue ihrer Kundschaft recht gut überstanden haben. „ Wir sind über die Corona-Zeit gekommen, weil die Kirchhellener innerorts gekauft und uns unterstützt haben“, berichtet Marita Müller von „andy’s young fashion“. Nach ihren Informationen musste kein Geschäft im Dorf pandemiebedingt schließen. Kirchhellener Kunden lassen „ihre“ Geschäfte wohl auch in Notzeiten nicht im Stich.

Jetzt will sich die Werbegemeinschaft Kirchhellen bei ihren Kunden mit einer besonderen Aktion bedanken. Im gesamten August – los geht’s ab Montag – gibt es bei jedem Einkauf in einem der teilnehmenden Geschäften für Erwachsene ein „Dankeschön-Los“. Insgesamt sind 30.000 Lose in 22 Geschäften im Umlauf. Gewinnlose werden direkt gegen Kirchhellen-Gutscheine der Dorfplattform „kirchhellen.de“ umgetauscht – jeweils im Wert von zehn Euro. Die Gutscheine wiederum können in über 40 Geschäften im Dorf eingelöst werden.

Kirchhellener Werbegemeinschaft sieht eine „win-win-Situation“

Die Werbegemeinschaft sieht laut ihrem Vorsitzenden Stephan Kückelmann in der Aktion „eine win-win Situation für die Kaufleute und auch für die Kunden“ und erhofft sich, dass noch mehr als bisher die lokalen Händler im Dorf frequentiert werden. Gleichzeitig will man sich bedanken, dass die Kirchhellener ihre Kaufmannschaft in schwierigen Zeiten unterstützt haben.

Stephan Kückelmann, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Kirchhellen. Foto: Laura Dicke / FUNKE Foto Services

„Der Tenor der Mitglieder der Werbegemeinschaft war, dass trotz der vielen Beschränkungen die Kunden den Geschäften treu geblieben sind“, weiß Kückelmann. Es sei nicht zur großen und teils befürchteten Abwanderung ins Internet gekommen, einigen Geschäften könnten sogar Zuwächse verzeichnen. Inzwischen könne man solche Werbeaktionen machen, weil die Geschäfte wieder Perspektiven haben und „wieder zuversichtlich für die Zukunft planen können.“

In den Kirchhellener Geschäften kehrt langsam wieder Normalität ein

Nach dem harten Lockdown hätten auch kleine, inhabergeführte Läden wieder einige Zeit gebraucht, um den Geschäftsbetrieb wieder hoch zu fahren, jetzt kehre langsam wieder Normalität ein. Bernadette Spickermann vom gleichnamigen Bioladen findet die Aktion „super, um uns bei den Kunden zu bedanken, die geholfen haben, dass wir über die Zeit kamen. Deshalb soll auch dass ganze Dorf partizipieren.“

Auch Marietheres Heisterkamp von „life&style“ sagt „gerne Danke für die tolle Unterstützung durch die Gemeinschaft“. Nach ersten schweren Bedenken sei das Geschäft während des Lockdowns besser als erwartet gewesen. Das habe aber vor allem an der Umstellung des Geschäftsmodells gelegen,, erläutert sie. Zwar sei man immer noch im Laden präsent gewesen, aber die Kunden hätten über einen Onlineshop mit täglichen Modeschauen aussuchen und bestellen können und haben die Ware dann am Geschäft abgeholt. Dadurch sei Aus- und Umtausch möglich gewesen. Neben den Stammkunden habe man auch Kunden in ganz Deutschland gewonnen.

Volksbank und Sparkasse unterstützen die Aktion der Bottroper Händler

Die Werbegemeinschaft Kirchhellen hat aus den Mitgliedsbeiträgen 334 Gutscheine finanziert, dazu haben die Sparkasse und die Vereinte Volksbank noch jeweils 55 Gutscheine beigesteuert, so dass insgesamt 444 Gutscheine in der Verlosung. „Das wird nicht die letzte Aktion der Werbegemeinschaft in diesem Jahr sein“, verspricht Kückelmann.

Der Gutschein Wo der Kirchhellen-Gutschein überall eingelöst werden kann, erfährt man im Internet unter kirchhellen.de/gutschein. Weitere Infos zum Gutschein und zur der Aktion gibt es auch im Internet unter www.kirchhellen.de oder per Mail an den Vorsitzenden der Werbegemeinschaft: stephan-kueckelmann@werbegemeinschaft-kirchhellen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop