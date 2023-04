Der Strohballenbrand am 27. Februar in Kirchhellen.

Bottrop-Kirchhellen. Viermal haben im Februar in und um Kirchhellen Strohballen gebrannt. Zwischendurch war Ruhe, aber am Morgen brannte es wieder am Brabecker Feld.

Erneut haben in Kirchhellen Strohballen gebrannt. Um 3.52 Uhr am Dienstagmorgen wurde der Leitstelle der Feuerwehr Bottrop der Brand mehrerer Strohballen am Brabecker Weg gemeldet.

Die Leitstelle alarmierte den Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Kirchhellen und Grafenwald. Beim Eintreffen brannten Strohballen auf einer Länge von 100 Metern. Mehrere Bäume in der Nachbarschaft waren bereits in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie wurden mit fünf C-Rohren gekühlt. Anschließend ließen die Einsatzkräfte die Strohballen kontrolliert abbrennen.

Wieder Strohballen-Brand in Kirchhellen: Erneut Brandstiftung?

Zur Sicherheit blieb ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhellen noch bis in die Mittagsstunden vor Ort, um ein Wiederaufflammen des Strohs zu verhindern. Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Kirchhellen und Grafenwald mit insgesamt ca. 50 Einsatzkräften an der Einsatzstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Februar hatte es in wenigen Wochen vier Strohballenbrände in Kirchhellen und Umgebung gegeben. Mindestens drei davon waren Fälle von Brandstiftung, sagt die Polizei.

