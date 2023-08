Nach Einbrüchen in Bottrop: Polizei sucht Tatverdächtigen

Über gekippte Fenster ist in zwei Wohnhäuser in Bottrop eingebrochen worden. (Symbolbild)

Bottrop. In der Welheimer Mark in Bottrop ist in zwei Wohnhäuser eingebrochen worden. Ein Tatverdächtiger konnte per Kamera aufgezeichnet werden.

Nach zwei Einbrüchen in der Welheimer Mark in Bottrop sucht die Polizei nach einem Tatverdächtigen. Um 1 Uhr in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch ist ein Unbekannter in ein Wohnhaus eingebrochen. Eine Kamera zeichnete den Mann auf, der sich Zutritt zum Haus verschafft hatte und drei Pakete sowie ein Tablet entwendete. Hinein gekommen war er durch ein Fenster, das auf Kipp stand.

Er wird folgendermaßen beschrieben:

circa 25 bis 35 Jahre alt

helles Basecap, dunkle Jacke mit Aufschrift „Reebok“

helle Hose, helle Schuhe

Gut eine Stunde später wurde ein Einbrecher von der Kamera eines weiteren Hauses in der Welheimer Mark erfasst. Der Mann verschaffte sich gegen 2.10 Uhr Zugang zu dem Haus, indem er ein auf Kipp stehendes Fenster öffnete. Er durchsuchte Schränke und Behältnisse, bevor er unerkannt flüchtete. Nach jetzigem Erkenntnisstand entwendete er Bargeld. Eine nähere Beschreibung sei laut Polizei in diesem Fall jedoch nicht möglich.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0800 2361 111 entgegen.

Lesen Sie hier weitere Berichte aus Bottrop:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop