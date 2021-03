Zeugen hatten am späten Dienstagabend den Kiosk-Einbruch in Bottrop beobachtet und die Polizei gerufen (Symbolbild).

Polizei-Einsatz Nach Einbruch in Kiosk: Polizei nimmt Bottroper (37) fest

Bottrop. Zeugen haben in Bottrop den Einbruch in einen Kiosk beobachtet und die Polizei alarmiert. Diese fasste einen Verdächtigen, der Drogen dabei hatte

Aufmerksame Zeugen haben am späten Dienstagabend in Bottrop die Polizei gerufen, weil sie mitbekommen haben, wie ein Mann in einen Kiosk eingebrochen ist.

Der Täter hatte laut Polizei gegen 23.45 Uhr die Scheibe des Büdchens auf der Sydowstraße eingeschlagen und war dann ins Gebäude eingestiegen. Kurz darauf flüchtete er.

Verdächtiger beleidigt die Polizisten in Bottrop

Die Beamten nahmen wenig später einen 37-jährigen Tatverdächtigen aus Bottrop fest. Bei seiner Durchsuchung fanden sie Drogen. Außerdem beleidigte der Tatverdächtige die Polizisten, weshalb er eine zusätzliche Anzeige bekam.

Der Mann musste mit zur Wache und ins Gewahrsam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus dem Kiosk Zigaretten gestohlen. Die Polizei ermittelt aber noch weiter.

