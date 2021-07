Nach der großen Flut rollt die Hilfe aus Kirchhellen

Reinhold und Angelika Steinwasser aus Kirchhellen mit ihren Kindern Nina und David Bongart vor deren Haus an der Mörikestraße in Bad Neuenahr.

Kirchhellen. Reinhold und Angelika Steinwasser aus Kirchhellen helfen nach der großen Flut in Bad Neuenahr ihren Kindern und Enkel. Und das Dorf hilft mit.

Der Anruf kam Donnerstagfrüh um zwei. „Papa, kann sein, dass wir gleich absaufen.“ Da rollte gerade die gigantische Flutwelle durch das Haus an der Mörikestraße in Bad Neuenahr, wo Nina und David Bongart (45) mit Kathi (16), Max (13) und Charlotte (9) leben. Reinhold und Angelika Steinwasser aus Kirchhellen haben ihr Wohnmobil vollgeladen mit Hilfsgütern und helfen jetzt den Kindern und Enkeln an der Ahr beim großen Reinemachen. Und das Dorf hilft mit.

Die guten Nachrichten zuerst: Kinder und Enkel sind wohlauf. Und das in einer Region, in der die Polizei in Koblenz (Stand Sonntag) mit mindestens 110 Hochwassertoten rechnet. Auch das Haus steht noch. Und das in einer Region, in der man das nicht mehr von allzu vielen Häusern sagen kann. Und die dritte gute Nachricht: Alle wollen helfen. In der Nachbarschaft und in Kirchhellen.

Ein Bild aus der Flutnacht: Drei Meter hoch stand das Wasser auf der Straße, bis zum ersten Stock war das Haus vollgelaufen. Foto: Bongart

Drei Meter hoch stand das Wasser auf der Straße

Drei Meter hoch stand das Wasser auf der Straße. „Das Haus war bis zum ersten Stock komplett unter Wasser“, berichtet Steinwasser. „Keller, Garten, Erdgeschoss: Totalschaden. Mit allem, was darin war.“ Auf Feuerwehr, THW oder andere Helfer warten sie an der Mörikestraße vergebens, „Hilfe kann hier nur privat organisiert werden. Die Hilfskräfte sind ausgelastet in den noch viel schlimmer betroffenen Stadtteilen.“

So sieht es aus auf der Mörikestraße in Bad Neuenahr: Überall liegen Schlamm und Schutt. Foto: Steinwasser

Also wird die Hilfe privat organisiert. Und wie! „Die Hilfsbereitschaft der Menschen hier vor Ort ist überwältigend“, sagt Reinhold Steinwasser. „Da kommt ein Trupp mit Schaufeln und Eimern und fragt nur: Welcher Keller? Machen wir. Und dann hören die nicht auf zu schippen, bis der Schlamm raus ist aus dem Keller.“ Das ist kein schöner Job, aber ein wichtiger, sagt Steinwasser: „Bis zu 50 Zentimeter Schlamm im Keller, im Erdgeschoss und im Garten müssen raus. Der Schlamm ist versetzt mit Heizöl und Fäkalien.“

„Viele Freunde aus Kirchhellen wollen helfen“

Auch die Hilfe aus der Heimat begeistert den Kirchhellener. „Viele Freunde aus Kirchhellen wollen helfen, Firmen bieten Aufbauhilfe an. Fensterbauer Ludger Grewer hat gesagt: Ruf an, wenn du neue Fenster brauchst.“ Und Reinhold Grewer von der Zimmerei hat ihm im übertragenen Sinn den Werkstattschlüssel in die Hand gedrückt: „Nimm alles mit, was du gebrauchen kannst.“

So leistet jetzt ein Stromaggregat aus dem Dorf wertvolle Dienste in einer Stadt, die immer noch ohne Strom und Wasser ist. „Die nächsten Tage heißt es: kärchern, kärchern, kärchern. Wir müssen das Haus sauber und trocken bekommen.“ Freunde kümmern sich derweil um die Enkelkinder. Der Statiker war auch schon da und hat das Haus (60er Jahre, Betonkeller) für stabil befunden. Aber damit das so bleibt, muss das Wasser raus.

„Kirchhellen hilft der Mörikestraße“

Wenn das große Ausmisten und Saubermachen in den nächsten zwei Wochen hoffentlich erledigt ist, kann die Familie über einen Neuanfang nachdenken. Auf Schadenersatz von der Versicherung brauchen sie nicht zu hoffen. Das Haus steht in normalen Zeiten 300 Meter weit weg vor der Ahr. Steinwasser: „In der Nähe der Ahr gibt es keine Elementarversicherung abzuschließen.“ Also könnte die Aktion „Kirchhellen hilft der Mörikestraße“ noch einmal ziemlich hilfreich werden.“

Freunde über viele Hilfsangebote „Kirchhellen hilft der Mörikestraße“ haben Reinhold und Angelika Steinwasser ihre Aktion genannt, für die sie auch ein Spendenkonto eingerichtet haben: www.paypal.me/SpendeNinaDavid. Wer in Bad Neuenahr helfen will, kann sich melden bei reinhold@steinwasser.de. Auf diesem Wege lässt sich auch besprechen, was derzeit am dringendsten benötigt wird. Auch der Kreis Ahrweiler, zu dem Bad Neuenahr gehört, hat ein Spendenkonto eingerichtet. .„Wir benötigen jetzt die Unterstützung derjenigen, die Hilfe leisten können. Viele Menschen im Kreis haben alles verloren und sind auf die Solidarität vieler angewiesen“, appelliert Landrat Jürgen Pföhler. Der Kreis Ahrweiler und die Kreissparkasse Ahrweiler haben jeweils 500.000 Euro an Sofort-Hilfe bereitgestellt. Wer den Betroffenen helfen möchte: Spendenkonto „Hochwasser“ bei der Kreissparkasse Ahrweiler, IBAN: DE86 5775 1310 0000 3394 57, BIC: MALADE51AHR.

Täglich wissen, was in Bottrop passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bottrop-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop