Best in Bottrop Nach Bottrops Winterdienstchaos wird neue Best-Kritik laut

Bottrop. Die Best verteilt eine neue Winterdienstbroschüre an die Bottroper. Darum reicht der Linkspartei das nach der Winterdienstpleite nicht aus.

Die Linkspartei hält die Konsequenzen der Best aus dem Winterdienst-Desaster für dürftig. Nach der massiven Bürgerkritik an der Best bei den starken Schneefällen im Februar 2021 hatte deren Chefetage Besserung versprochen: So seien Beschäftigte geschult, veraltete Ausrüstung erneuert und eine Broschüre zum Winterdienst neu aufgelegt worden. Auch sollten einige Straßen bei der Räumung höhere Priorität erhalten. Was allerdings fehle, seien Kapazitätszuwächse, kritisiert Linke-Vertreter Sven Hermens.

Die für die Räumung der Radwege verfügbaren drei Geräteträger mit Winterdienstausrüstung hält der Ratsherr für unzureichend. Mehr Personal stelle die Best nicht ein, kritisierte er: „Extreme Wetterereignisse wie der Schneefall im Februar werden uns immer öfter begegnen. Wir können es uns nicht leisten, darauf nicht vorbereitet zu sein.“ Gebühren hebe die Best doch ohnehin an, ob der Winterdienst funktioniere oder nicht.

Neue Best-Broschüre wird im Dezember an Bottroper verteilt

Unbestreitbar sei, dass sich mit mehr Personal und Räumfahrzeugen die Straßen, Radwege und Bürgersteige schneller und zuverlässiger räumen ließen. Derartige Probleme löse man nicht durch schlecht informierende Broschüren. „Als Konsequenz aus dem Februar-Schnee kommt diese Winterdienstbroschüre im Dezember reichlich spät in alle Haushalte“, bedauert er.

In dem Flyer informiere die Best über Pflichten der Grundstücksbesitzer je nach Winterdienststufe. In welcher dieser Stufen sich jemand befinde, lasse sich aber erst nach längerer Suche auf der Best-Homepage herausfinden.

