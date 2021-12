Nach Aktionstag: Über 30.000 Booster-Impfungen in Bottrop

Der Vorsitzende des Bottroper Ärztevereins, der Orthopäde Dr. Gerald Schmitt, beteiligte sich selbstverständlich auch am Impfaktionstag am Samstag. Hier setzt er Andrea Bauch die Spritze gegen Corona.

Bottrop. Mehr als 30.000 Booster-Impfungen wurden in Bottrop bereits verabreicht. Der Impfaktionstag der Ärzte hat einen wertvollen Beitrag geleistet.

Knapp 1.300 Bottroper haben sich am Impfaktionstag der Bottroper Ärzte ihre Spritze gegen Corona abgeholt. Die Aktion des Bottroper Ärztevereins: Unbürokratisch und problemlos, ohne vorherige Anmeldung, konnte jeder, der wollte, sich seinen Impfung abholen – und zwar bei jedem teilnehmenden Arzt, unabhängig davon, ob man Patient bei eben jenem Arzt ist oder nicht. Denn: „Die Bottroper Ärzte fühlen sich verpflichtet, die ganze Stadt flächendeckend mit Impfungen zu versorgen“, betont Dr. Gerald Schmitt, Vorsitzender des Ärztevereins.

In Kombination mit den städtischen Impfstellen spiegelt sich auch in den Zahlen wieder. Die meisten Bottroper haben sich inzwischen mindestens einmal impfen lassen. „Auch die neuen Maßnahmen sorgen dafür, das viele Bürgerinnen und Bürger sich jetzt die neue Impfung holen“ weiß Dr. Schmitt. Durch die Impfaktion gibt es nach diesem Wochenende mehr als 20.000 geboosterte Bottroper – nur bei den niedergelassenen Ärzten. Zählt man die anderen Impfstellen dazu, kommt man auf rund 30.000. Der Anlauf in Bottrop war so groß und schnell, das auch in den Impfzentren Booster-Impfungen ohne Termin möglich sind.“

26 Bottroper Praxen haben am Samstag eigens für die Corona-Impfung geöffnet

Vor diesem Hintergrund hätten dann auch ohne lange zu zögern 26 Praxen zugesagt und ihre Teilnahme an der Aktion am Samstag bestätigt. Darunter auch Nurten Acevit, die mit der Diabetologischen Praxis an der Hochstraße auch an der großen Impfaktion teilnahm. „Wir hoffen das sich möglichst viele Bottroper impfen lassen“, sagt die Ärztin. Deshalb bietet sie in ihrer Praxis auch am am kommenden Wochenende terminfreie Impfungen an.

Nach dem Piks trägt Dr. Gerald Schmitt die Impfung in den Impfausweis ein. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

„Unsere diabetologische Praxis basiert auf einer Hausarztpraxis, daher sind uns Impfungen noch sehr vertraut“, sagt Nurten Acevit zu dem ungewöhnlichen Umstand, das an der Impfaktion auch viele Fachärzte, darunter auch Augenärzte oder eben Orthopäden, wie Dr. Schmitt teilnahmen. „Das alle Ärzte, darunter auch Fachärzte, gegen Covid impfen dürfen ist sehr wichtig, denn so können wir gewährleisten, dass jeder Bottroper die Möglichkeit hat, in seiner unmittelbaren Nähe geimpft zu werden.“

Bottroper Ärztevereinsvorsitzender rechnet damit dass vierte Impfung nötig wird

Doch wie geht es zukünftig mit Corona weiter, auch angesichts der Virusmutationen? Dr. Schmitt hat da eine klare Vorstellung: „Auch an einer vierten Impfung werden wir nicht vorbei kommen, doch mit der Entwicklung immer neuer Impfstoffe, und auch dem Mix verschiedener Impfungen könne wir ein großes Spektrum der Viren abdecken und einem schlimmen Krankheitsverlauf vorbeugen.“ Allerdings bleibe auch Long-Covid in Zukunft ein wichtiges Thema, das Ärzte aus allen Fachbereichen beschäftigen werde.“

Nurten Acevit wartet auf Forschungsergebnisse, die zeigen, was eine Covid-Erkrankung bei Diabetikern für Folgen hat „bei unseren Patientinnen und Patienten konnten wir noch keine Langzeitfolgen feststellen, aber ich habe von anderen gehört, dass der Blutzucker in Folge einer Erkrankung ein paar Wochen steigt.“

Bei Bedarf können sich die Bottroper Ärzte eine Wiederholung vorstellen

Doch unabhängig davon steht fest. Sollte der Bedarf in den kommenden Wochen und Monaten wieder steigen, steht der Wiederholung einer solchen großangelegten Impfaktion laut dem Ärzteverein nichts im Wege. „Wenn der Bedarf herrscht, werden die Bottroper Ärzte freiwillig gerne wieder helfen!“

Weitere Impftermine buchbar Auch nach dem Impfaktionstag bieten die Bottroper Ärzte in ihren Praxen weiter Corona-Impfungen an. Eine Übersicht über alle Praxen, die impfen, hat die Stadt auf ihrer Internetseite veröffentlicht. Unter www.bottrop.de/impfung können außerdem Termine in den städtischen Impfstellen am Südring, in der Kulturkirche und im ehemaligen Prisma in der Boy vereinbart werden. Dort werden jeweils Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen angeboten. Das Knappschaftskrankenhaus bietet nur Booster-Impfungen, auch diese Termine sind über den oben genannten Link buchbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop