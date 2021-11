Nach 95 Jahren: Bottroper Schützenverein löst sich auf

Bottrop. Der BSV Bottrop Stadtmitte 1926 gibt auf - zu wenig Mitglieder. Kette und Krone des letzten Königspaares kommen ins Bottroper Rathaus.

Dass sie die letzten auf dem Thron des Bürgerschützenvereins Bottrop Stadtmitte 1926 sein würden, hatten sich die Majestäten Jürgen III. und Marga I. Frömming ebenso wenig träumen lassen, wie diese lange Amtszeit, die immerhin seit 2015 währte. Bis zum Wochenende. Dann wurden sie durch den Vorsitzenden des Ortsschützenbundes, Franz Müller, und den ehemaligen Vorsitzenden des BSV Stadtmitte, Ludwig Student, feierlich entthront - wie es sich gehört mit großem Zapfenstreich im Schützenhaus Vonderort.

Würdiger Abschluss im Vonderorter Schützenhaus - auch unter 2G-Bedingungen

„Wir waren alle froh, dass wir diesen würdigen Schluss wenn auch unter 2G-Bedingungen noch begehen konnten, denn wir wissen nicht, was Corona weiter bringen wird“, sagt Martin Kranert, Geschäftsführer des Ortsschützenbundes. Denn die Auflösung des Traditionsvereins stehe schon einige Zeit zur Debatte. Mitgliederschwund, wie bei so vielen Vereinen, nicht nur bei den Bottroper Schützen. Mit zuletzt rund 35 aktiven und passiven Mitgliedern sei ein richtiges Vereinsleben einfach nicht mehr möglich gewesen, so Kranert. Immerhin: Eine Vereinsauflösung habe es zuletzt in den 90er Jahren gegeben. Da waren es die Hubertusschützen. Bereits vor vier Jahren wurde eine Konsolidierung vorgenommen. Damals haben sich Vereine zum Bürgerschützenverein Bottrop 2017 zusammengeschlossen, dem jetzt noch drei Vereine angehören. Zum Ortsverband gehören derzeit neun Vereine mit knapp 800 Mitgliedern.

Der Entthronisation folgt zum Jahresende noch die offizielle Vereinsauflösung des BSV Stadtmitte 1926, der leider seine 100-Jahrfeier nicht mehr begehen kann. Viele der dann ehemaligen Mitglieder werden aber ihrem Vereinslokal, den Alten Stuben von Vereinswirtin Sabine Behrend, treu bleiben. Auch die Insignien wie Königskette und Krone geraten nicht Vergessenheit. Sie sind demnächst im neuen Historischen Erlebniszentrum der Stadt im Rathaus zu sehen. Dort haben die Schützen neben anderen Brauchtumsverbänden eine eigene Abteilung. Dass Bottrops Schützen nicht nur feiern können, sondern auch im Schießsport erfolgreich sind, zeigt übrigens die in ihrer Klasse amtierende Deutsche Meisterin Gudrun Eder vom BSV Vonderort.

