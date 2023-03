Behörden in Sorge Vor Entführung: Mutter forderte Kinder per Petition zurück

Die 35-Jährige, die ihre Kinder aus einem Schutzhaus in Heimfeld holte, gilt als psychisch instabil. Der Fall wirft viele Fragen auf.

Eine Mutter aus Hamburg-Altona hat ihre Kinder aus einem Schutzhaus in Heimfeld entführt.

Zuvor hatte sie eine Onlinepetition gestartet, um Kinder zurückzubekommen.

Die Behörden fahnden nun öffentlich nach beiden Eltern und sorgen sich um das Wohl der Kinder.

Hamburg. Die beiden kleinen Kinder, die am Mittwochvormittag von der leiblichen Mutter (35) und dem leiblichen Vater (24) aus einem Kinderschutzhaus im Stadtteil Heimfeld entführt wurden, schweben womöglich in akuter Lebensgefahr. Die Mutter Mirjam Naudszus, gilt als psychisch instabil.

„Nach den vorliegenden Erkenntnissen könnte sich die Mutter in einer psychischen Ausnahmesituation befinden“, sagt Liddy Oechtering, Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Der Hintergrund: Die 35-Jährige soll um den 23. Februar versucht haben, sich in ihrer Wohnung an der Biernatzkistraße in Altona-Altstadt zu töten. Gegenstand der Ermittlungen sei, ob sich die Kinder zu dem Zeitpunkt in der Wohnung befunden hätten und ob sie in Gefahr waren.

Vor Entführung in Hamburg: Mutter soll versucht haben, sich umzubringen

Wenig später hatte sich die Frau freiwillig in der Psychiatrie vorgestellt. Dort war sie kürzlich entlassen worden und am Mittwoch dann zu der Kinderschutzeinrichtung am Eißendorfer Pferdeweg gefahren. Unter dem Vorwand, mit dem von ihr getrennt lebenden Vater Enayatullah Azghari, der eigentlich in Bottrop wohnt und nach dem ebenfalls per Öffentlichkeitsfahndung gesucht wird, die Kinder besuchen zu wollen, hatte sie Zugang bekommen. Plötzlich waren sie und die Kinder verschwunden.

Mitarbeiter der Einrichtung alarmierten die Polizei, die eine Fahndung einleitete. Die verlief ohne Ergebnis. „Es fehlt von ihnen jede Spur“, so ein Beamter am Mittwochabend zu dem Fall. Auch am Donnerstagabend waren die Eltern und die Kinder noch nicht gefunden.







Der Fall wirft viele Fragen auf: Warum die Eltern Zugang zu den Kindern bekamen, die das Amt ihnen am 28. Februar entzogen hatte, und wie sie mit den beiden Jungen aus der „Schutzeinrichtung“ verschwinden konnten, ist erst teilweise bekannt. Sicher scheint, dass zumindest die Mutter unangemeldet in der Einrichtung auftauchte.

Mutter startete Onlinepetition, um Kinder zurückzubekommen

Wie sehr sie darauf versessen ist, die Kinder zurückzubekommen, zeigt eine Onlinepetition, die die Frau gestartet hatte. Darin beschreibt sie die Ereignisse aus ihrer Sicht und erhebt gleichzeitig schwere Vorwürfe gegen das Jugendamt.

So seien ihr und Azghari keine Hilfen angeboten worden, und das Jugendamt handle angeblich nicht zum Wohl der Kinder. Mirjam Naudszus selbst beteuerte, nicht suizidgefährdet zu sein und keine Gefahr für ihre Kinder darzustellen. Dies hätten ihr zwei Ärzte bestätigt, wie sie auf der Petitions-Website change.org beschreibt.

Die zuständige Sozialbehörde will zu dem Fall keine Stellung nehmen. Ob die Familie dem Jugendamt bereits bekannt war? Wer die Gefährdung der Kinder gemeldet hatte? Wie die Entführung überhaupt möglich war? Das Abendblatt erhielt keine Antwort auf diese Fragen.

Entführung in Hamburg: Polizei sucht weiter nach Zeugen

Obwohl mit Foto und Klarnamen nach der Frau gefahndet wird, beruft sich die Behörde auf „Sozialdatenschutz“ und gibt keine näheren Auskünfte, zudem werde derzeit noch ermittelt, sagt Wolfgang Arnhold, Sprecher der Behörde. Lediglich zu allgemeinen Abläufen im Falle einer Kindesgefährdung äußert sich die Behörde.

Ein Haftbefehl oder ein Unterbringungsbeschluss wurden von der Staatsanwaltschaft gegen die Frau, die bislang den Sicherheitsbehörden nicht aufgefallen war, nicht erwirkt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Eltern oder Kinder geben kann, möge sich bei der Polizei unter Telefon 040 4286-56789 melden. Wer die Gesuchten sieht, könne sich auch direkt beim Notruf 110 melden.

