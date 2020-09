Musikalische Buchpräsentation im Bottroper Kulturzentrum

Bottrop. Autorin Christina Hanisch stellt ihr Buch „Tonia, die Klangzauberin“ mit Illustrationen von Dana Smolny vor. Georg Dybowski schrieb die Musik.

Die Musikschule veranstaltet eine Buchvorstellung der besonderen Art. In gemeinschaftlicher Arbeit haben die Musikschuldozentin und Autorin Christina Hanisch sowie die ehemalige Heinrich-Heine-Gymnasiastin Dana Smolny (Illustration) das Märchen „Tonia, die Klangzauberin“ kreiert. Am 2. Oktober soll das Werk mit musikalischer Unterstützung des Gitarrendozenten Georg Dybowski um 15 Uhr im Kulturzentrum vorgestellt werden.

Grundlage für ein Musical

Die Geschichte war ursprünglich als Plot für ein Musical gedacht. Einige Schülerinnen und Schüler im Jugendchor der Musikschule haben es vor vielen Jahren aufgeführt. Inzwischen sind die Sängerinnen und Sänger ihrer Wege gegangen, haben das Projekt allerdings nicht aus den Augen verloren. Christina Hanisch hat dies zum Anlass genommen, den Text zu überarbeiteten, und Georg Dybowski hat das Schreiben neuer Musik im Chamber-Jazz-Stil übernommen.

Das Gemeinschaftswerk erfreut sich im Verlagswesen großer Beliebtheit, so dass sich bereits der Brandenburger Carow Verlag gemeldet hat. Die Buchpremiere wird zunächst mit den Schülerinnen und Schülern der Musikschule gemeinsam gefeiert. Neben einer Lesung, werden einzelne Ausschnitte nachgespielt. Dana Smolny wird zeigen, in welchen Schritten ihre Illustrationen entstehen, und Georg Dybowski wird die ersten Stücke aus dem neuen Musical vorstellen, das im Dezember in Bottrop aufgeführt werden soll.

Freitag, 2. Oktober, 15 Uhr, Kammerkonzertsaal, Böckenhoffstraße 30. Der Eintritt ist frei. Zählkarten gibt es im Büro der Musikschule, Blumenstraße 12-14. Info: 02041/703890.