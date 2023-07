Die Veranstalter und Sponsoren des Stadtteilfestes in der Boy freuen sich auf die dritte Auflage.

Open-Air Musik, Kinderspaß und mehr: „Sommer Open Air“ in Bottrop-Boy

Bottrop. Das Stadtteilfest in der Boy lockt mit einem umfangreichen Programm für junge und ältere Besucher. Das ist auf dem Marktplatz alles geplant.

Die Boy feiert ihr Stadtteilfest. Der Marktplatz wird am Samstag, 5. August, ab 10 Uhr wieder zur großen Bühne. Präsentiert wird das Fest vom Verein für Marketing in Bottrop. Nach 2018 und 2019 und einer Corona-Zwangspause findet die Veranstaltung zum dritten Mal statt. Der Titel: „Sommer Open Air“.

„Mit dem Namen wollten wir das Ganze ein wenig peppiger rüberbringen als nur ‚Stadtteilfest’“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Hermann Hirschfelder. Besucher können sich nicht nur auf jede Menge Musik, sondern auch auf viele andere Aktionen und Leckereien freuen.

„Wir wollen die Boyer zusammenbringen und an einem Samstag das fortführen, was Ralf Opiol mit dem Boyer Markt mittlerweile wöchentlich schafft – nämlich, dass sich die Boyer treffen, austauschen und Zeit miteinander auf dem Marktplatz verbringen“, so Vereinsschatzmeister Frank Grywna.

Alle kleinen und großen Besucher erwartet ein buntes Bühnenprogramm. Mit dabei sind unter anderem die Band „Die Zweitbesetzung“ (11 Uhr) und der Shanty-Chor „Leinen los“ (14 Uhr). Ebenfalls auf der Bühne ist die KG Grün-Weiße Funken (12 und 16 Uhr), Feuerwehr und THW mit Übungen (13 Uhr), die ADTV Tanzschule Frank (13.15 Uhr) sowie die Tanzgarde der KG Boy (15 Uhr).

Marktplatz in der Boy: Rock-Coverband Dirty Tigers spielen auf der Bühne

Zum Abschluss werden die „Dirty Tigers“ ab 18 Uhr dem Publikum musikalisch einheizen. Für die Kinder gibt es ein Hüpfburgen-Paradies sowie eine Hüpfburg der Vereinten Volksbank – präsentiert vom Ristorante Amanda, ein nostalgisches Kinderkarussell, Kinderschminken sowie diverse Bastelangebote.

Eis vom Eiscafé Pizzinato, Currywurst vom Imbiss am Tetraeder sowie Kaffee, Waffeln und Hotdogs vom Marktstand. Die Firma Automol und Fahrzeuge Bohn zeigen ihre Autos und der Automobilclub NAC nostalgische Rennautos. Auch am Start: Mrs. Sporty, Pflegedienst „Home Instead“, Apotheke am Boyer Markt und der Malerbetrieb Bergendahl, der zum Lackpinsel-Bogenschießen einlädt.

