Müllsammeln und Spendenlauf: Das Gymnasium in Bewegung

Bottrop-Kirchhellen. Wenn 700 Schülerinnen und Schüler Tempo machen, dann wird die Sportanlage zum Wimmelbild. Das Vestische hat seinen Sponsorenlauf nachgeholt.

Kurz vor den Herbstferien hat das Vestische Gymnasium zum Doppelschlag ausgeholt. Auf der Bezirkssportanlage an der Loewenfeldstraße absolvierten die Schülerinnen und Schüler den aus dem Hitze-Sommer verschobenen Spendenlauf. Die Schüler der fünften bis siebten Klassen waren gleichzeitig zum Müllsammeln in Kirchhellen unterwegs.

Jede Menge Müll haben die fünf Schülergruppen am Vormittag in Kirchhellen gesammelt. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Der „Clean-Up Day“ ist wesentlich entstanden in der Arbeitsgruppe Umwelt und Nachhaltigkeit, berichtet Lehrer Matthias Weiß, gemeinsam mit Julian Vollmer SV-Lehrer und Mitorganisator der Veranstaltung an Sportplatz und -halle. „Weil dieses Jahr die Veranstaltung ,Bottrop putzt’ nicht stattgefunden hat, haben die Schülerinnen und Schüler selbst eine Müllsammelaktion organisiert.“

Von Schule, Sponsoren und dem Förderverein ausgestattet mit Müllsäcken, Zangen und Handschuhen, sind sie am Vormittag durch das Dorf gezogen und haben fünf Bezirke saubergemacht und dabei etliche Müllsäcke gefüllt. Am Mittag werfen sie ihre Ausbeute in den großen Sammelcontainer auf dem Parkplatz der Turnhalle. Und dann heißt es für sie auch schon: aufstellen zum Sponsorenlauf.

Den haben die Schüler der höheren Klassen schon am Vormittag absolviert, während die jüngeren Schüler noch auf Müllsammlung waren. „Schön, dass unsere Schülervertretung wieder so engagiert mitmacht“, sagt Schulleiter Dirk Willebrand. Schüler weisen ihren Mitschülern den Weg, verteilen Elastikbändchen für jede absolvierten Runde. Eine muntere Mädchenriege an den Umkleidekabinen wird diese Bänder nach dem Lauf in Kilometer umrechnen. Bis es soweit ist, feuern sie die Läufer lautstark an und beschallen sie mit Up-Tempo-Rhythmen.

1,1 Kilometer lang ist eine Runde für den guten Zweck, sagt Julian Vollmer. Die ausgeschilderte Strecke führt von der Laufbahn vor der Tribüne rund um den neuen Friedhof an der Schulstraße und von dort zurück auf die Sportanlage, wo die letzte Laufrunde gedreht wird. „Du hast noch sieben Minuten. Da schaffst du noch eine Runde“, muntert Vollmer einen Läufer auf, der nach der Restzeit fragt.

Nach dem Spendenlauf werden die Schülerinnen und Schüler mit ihren Rundenzetteln die Spendenzusagen einfordern. Alle haben sie sich Sponsoren gesucht, die pro gelaufenen Kilometer einen bestimmten Betrag zugesagt haben. Zusammen mit dem Erlös des bereits abgelaufenen Waffelbackens fließt der Erlös in zwei Schulprojekte. Gemeinsam mit dem Rotary Club betreut das Vestische die Flüchtlinge im Containerdorf am Tollstock. Und seit 2019 unterstützt das Gymnasium den Verein „Kinderdorf Bottrop im Gambia“.

Der Bottroper Verein „Kinderdorf Bottrop in Gambia“

Seit 1985 kümmerte sich der Bottroper Verein zunächst um einen Kindergarten, dann um den Aufbau der „Technical High School“ in der Provinzhauptstadt Brikama in Gambia. Seit 2017 die Schule an den Staat übergeben wurde, konzentriert sich der Verein auf die Vorschularbeit und will den Kindergarten im „Kinderdorf Bottrop“ mittelfristig zu einen Vorschulzentrum für 500 Kinder ausbauen.

Ira Vogler, Lehrerin am Vestischen, ist seit ihrem ersten Gambia-Besuch 2018 Patin des „Kinderdorfes Bottrop“ und hat im Folgejahr gemeinsam mit ihren Kolleginnen Sabrina Dollny und Isabel Pesch die erste Hilfsaktion am Gymnasium angestoßen: Spendet Werkzeug und Gartengerät für den Aufbau eines Schulgartens im Kinderdorf.

Das Ergebnis des Aktionstages hat damals alle Erwartungen übertroffen, erinnert sich der Vereinsvorsitzende Wolfgang Gerrits. Der Verein ist im Wortsinn überschüttet worden mit Spendengeräten, Spielzeug, Kleidern und Schuhen. Außerdem haben die Schülerinnen und Schüler der inzwischen eingerichteten Arbeitsgruppe Gambia die alten Chemieschränke vor der Müllhalde gerettet, als der Trakt im Sommer 2019 modernisiert wurde. Die sind per Schiffscontainer ebenso in Brikama angekommen wie die anderen Spenden aus Kirchhellen.

Ira Vogler, Lehrerin am Vestischen, im Schulgarten des Kinderdorfes Bottrop in Gambia beim Setzen „ihres“ Orangenbäumchens. Foto: Rolf Schulte

Im Herbst 2021 hat Ira Vogler im Kinderdorf Bottrop mitgeholfen, den Schulgarten zu roden und anzulegen. Gerade ist sie wieder nach Gambia geflogen. Um zu sehen, was man noch alles machen kann im Schulgarten mit den Geldern aus dem Spendenlauf. Und um zu schauen, wie ihr Abschiedsgeschenk gediehen ist: Die Vorschulkinder im Dorf haben mit ihr zusammen ein Orangenbäumchen gesetzt.

