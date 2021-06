In der Nacht zu Dienstag löschte die Feuerwehr einen Müllcontainer-Brand auf einem Schulhof in Bottrop an der Beckstraße (Symbolbild).

Bottrop. An einer Schule in Bottrop ist in der Nacht ein Müllcontainer in Brand geraten. Durch das Feuer entstand enormer Sachschaden. Zeugen gesucht.

In der Nacht zu Dienstag, etwa gegen 2 Uhr, gerietin Bottrop aus bisher nicht geklärter Ursache ein Müllcontainer auf einem Schulhof an der Beckstraße in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr vollständig gelöscht, jedoch verursacht der Brand einen Sachschaden an insgesamt zwölf Fenstern der Schule.

Polizei sucht Zeugen für den Brand in Bottrop

Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0800 2361 111 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop