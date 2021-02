Glatteis hat in Bottrop zu einem Verkehrsunfall auf der Osterfelder Straße geführt, meldet die Polizei.

Verkehrsunfall Mülheimer Rollerfahrer stürzt in Bottrop auf glatter Straße

Bottrop. Bei einem Unfall auf glatter Fahrbahn ist ein Rollerfahrer am Montagmorgen in Bottrop leicht verletzt worden.

Aufgrund von Glätte ist am Montagmorgen, um 7.30 Uhr, ein Rollerfahrer (65) aus Mülheim an der Ruhr auf der Osterfelder Straße in Bottrop gestürzt.

Zu einen Zusammenstoß mit einem anderen Verkehrsteilnehmer kam es nicht, berichtet die Polizei. Der Mann verletzte sich bei dem Sturz leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand 300 Euro Sachschaden.

