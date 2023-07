Mozarts Figaro kommt als Familienoper in die Boy

Elisabeth Otzisk – hier bei einem Konzert im Lichthof – ist im August mit Höhepunkten aus Mozarts „die Hochzeit des Figaro“ mit dem Ensemble „Oper für alle“ in der Johanneskirche in der Boy zu hören.

Bottrop. Zum 125. Geburtstag der Johanneskirche gibt’s die Mozart-Oper für Familien in Kurzform. Danach kehrt das Erfolgsmusical Jesus Christ zurück.

Eigentlich füllen Mozarts Opern einen kompletten Abend und große Opernhäuser. Jetzt macht die Kompanie „Oper für alle“ unter anderem mit der bekannten Bottroper Sopranistin Elisabeth Otzisk einen Abstecher in die Boy. In der Johanneskirche, die in diesem Jahr ihren 125. Geburtstag feiert, steht im August eine familientaugliche Kurzfassung der bekannten Mozart-Oper auf dem Programm.

Mozart-Oper in der Boy in familienfreundlichen 80 Minuten

Sieben Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters Ruhr sowie der Tenor Bohyeon Mun und Bariton Gregor Finke stellen mit Elisabeth Otzisk eine eigens für „Oper für alle“ eingerichtete Kammerversion von „Figaros Hochzeit“ vor. Dabei führt eine Moderatorin in der Johanneskirche durch die auf eine gute Stunde angelegte Version und verbindet so die Handlung zwischen den musikalischen Höhepunkten.

Lesen Sie mehr aus Bottrop:

Die „Oper für alle“ ist in Bottrop gar nicht unbekannt. Vor zwei Jahren gab es ein große Freiluftaufführung für Familien beim „Stadtflimmern“ im Volkspark Batenbrock.

Die Musical-Inszenierung von Andrew Lloyd Webbers „Jesus Christ Superstar“ – hier eine Szene mit Jesus und Magdalena – kehrt im September für vier Aufführungen zurück in die Johanneskirche in der Boy. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Ebenfalls Teil des Kirchenjubiläums ist die Wiederaufnahme der gemeindeeigenen Inszenierung von Andrew Lloyd-Webbers Kult-Musical „Jesus Christ Superstar“. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben sich fast alle Protagonisten wieder zusammengefunden. Im September stehen noch einmal vier Aufführungen auf dem Programm. Die erste Aufführung am 1. September ist bereits ausverkauft.

Karten für „Jesus Christ Superstar“ am 2., 8. und 9. September, 20 Uhr, in der Johanneskirche, Johannesstraße 34, gibt es über Mailadresse tickets-jcs@web.de. (20/erm. 10 Euro). Die Aufführung von „Die Hochzeit des Figaro“ mit dem Ensemble „Oper für alle“ beginnt am 12. August, 19 Uhr in St. Johannes. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop