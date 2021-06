Movie Park und Schloss Beck: Alle Infos zu den Freizeitparks

Bottrop. Öffnungszeiten, Preise, Corona-Auflagen: Eine Übersicht der Infos rund um die Bottroper Freizeitparks Movie Park und Schloss Beck.

Seit Fronleichnam dürfen die Freizeitparks in Bottrop wieder öffnen, weil die Sieben-Tage-Inzidenz sowohl in Bottrop als auch in NRW konstant unter 50 liegt. Schloss Beck ist am 3. Juni in die verspätete Sommersaison gestartet, der Movie Park einen Tag später.

Für die Freizeitparks gelten strengere Corona-Regeln. Sie dürfen nur ein Drittel der möglichen Gäste zulassen. Lesen Sie hier eine Übersicht, was Sie bei Ihrem Besuch in Schloss Beck und dem Movie Park beachten müssen.

Eintrittspreise, Öffnungszeiten, Corona-Regeln für Movie Park und Schloss Beck

Ticketverkauf: Eintrittskarten für Movie Park und Schloss Beck gibt es nur online und nicht an der Tageskasse. Sie können vorab auf www.movieparkgermany.de oder www.schloss-beck.de bestellt werden. Im Schloss Beck kosten die Tickets zwölf Euro für Erwachsene und elf Euro für Kinder ab drei Jahren. Die Eintrittspreise im Movie Park sind abhängig vom Besuchstag. Sie liegen bei 29,50 Euro an weniger frequentierten Tagen und zwischen 37,90 und 39,90 Euro am Wochenende und in den Ferien. Tageskarten ohne Termin kosten 50 Euro für Erwachsene und 44,90 Euro für Kinder zwischen vier und elf Jahren.

Zugangsvoraussetzungen: Die Parks besuchen darf nur, wer entweder getestet (maximal 48 Stunden), vollständig geimpft oder genesen (positiver PCR-Test, mindestens 28 Tage, maximal sechs Monate alt) ist. Diese Regel gilt für alle Besucher ab sechs Jahren. Die Nachweise müssen in Kombination mit einem Personalausweis, Kinderreisepass oder der Geburtsurkunde bei Kindern vorgezeigt werden. In beiden Parks gibt es Testmöglichkeiten auf den Parkplätzen vor Ort.

Maskenpflicht: Im Movie Park und im Schloss Beck ist das Tragen einer medizinischen Maske für Besucher ab sechs Jahren beim Einlass, in Warteschlangen innen und außen, in den Attraktionen und in allen überdachten Gebäuden Pflicht.

Öffnungszeiten: Der Movie Park ist aktuell von 10 bis 17 Uhr mittwochs bis sonntags geöffnet. Am ersten Wochenende der Sommerferien (3. und 4. Juli) öffnet der Park von 10 bis 18 Uhr, ab dem 5. Juli dann täglich von 10 bis 19 Uhr für die Dauer der Ferien.

Das Schloss Beck hat von Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Fahrgeschäfte starten um 10 Uhr. Der letzte Einlass für Gäste ist um 16 Uhr.

Einige Attraktionen im Movie Park und Schloss Beck geschlossen

Attraktionen: Nicht alle Attraktionen können momentan im Movie Park besucht werden. Das Roxy 4-D Kino, Time Riders und Lost Temple sind geschlossen, ebenso kann keine Stunt Show gezeigt werden. Die Pre-Shows bei den Attraktionen fallen ebenfalls aus. Noch nicht geöffnet ist die Holzachterbahn „The Bandit“, weil sich das Retracking durch eine britische Firma wegen Corona verzögert hat. Die neue Attraktion, die „Movie Park Studio Tour“ soll Ende Juni eröffnen.

Im Schloss Beck sind der Gruselkeller, das Kinder-Spielhaus sowie die Fledermaushöhle aktuell geschlossen. Es können aktuell keine Bollerwagen verliehen werden. In einigen Attraktionen ist der Zugang auf jeweils eine Familie begrenzt, zum Beispiel darf in der Eisenbahn jeder Waggon nur mit einer Familie oder zwei Personen besetzt werden.

