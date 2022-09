Movie Park: Steigende Energiepreise mit Folgen für Besucher

Bottrop. Die extremen Energiepreise treffen auch den Bottroper Movie Park hart. Die Preissteigerung hat auch Folgen für die Freizeitpark-Besucher.

Auch der Bottroper Movie Park ist von den derzeit stark steigenden Energiepreisen betroffen. Laut Geschäftsführer Thorsten Backhaus rechnet der Freizeitpark für die aktuelle Saison mit „einer Verdopplung der Stromkosten in Millionen-Höhe“. Eine Preissteigerung, die auch die Besucherinnen und Besucher treffen wird.

Der Movie Park hatte bereits für dieses Jahr die Preise erhöht – bei den Tagestickets um zehn Prozent, der Saisonpass in Silber um sieben Prozent, die übrigen Saisonpässe um 90 Cent. Aber: „Die Erhöhung zum Saisonbeginn 2022 trägt der aktuellen Preisentwicklung, insbesondere am Energiemarkt, noch keine Rechnung“, so Movie-Park-Geschäftsführer Thorsten Backhaus.

Movie Park rechnet mit „weiterer, signifikanter Verteuerung“

Nach den Personalkosten seien die Energiekosten der zweithöchste Kostenfaktor im Movie Park, obwohl man den Energieverbrauch in den vergangenen Jahren um 30 Prozent habe reduzieren können. Und Thorsten Backhaus befürchtet, dass dieser Kostenfaktor weiter steigen wird: „Für 2023 ist die Situation noch nicht final abschätzbar, nach aktuellen Informationen aus der Energiewirtschaft müssen wir von einer weiteren, signifikanten Verteuerung ausgehen.“

Die Saison-Pässe, die aktuell für 2023 zu kaufen sind, sind deutlich teurer als im vergangenen Jahr – sind allerdings auch noch für die laufende Saison inklusive Halloween und damit knapp 250 Tage gültig.

Movie Park: Das kosten die Tickets

Der Saisonpass Bronze kostet nun 79,90 statt 74,90 Euro, der silberne 99,90 statt 84,90 Euro und der goldene 119,90 statt 99,90 Euro. Mit den Saisonpässen bekommen die Kunden freien Eintritt in den Park, Vergünstigungen in den Shops sowie je nach Saisonpass-Art weitere Vergünstigungen.

Die Entscheidung, ob die Eintrittspreise kommendes Jahr weiter erhöht werden müssen, sei noch nicht getroffen, sagt der Movie-Park-Geschäftsführer. „Wir sind uns der Belastung der Privathaushalte sehr bewusst und werden bei einer möglichen Erhöhung der Preise einen marktgerechten und familienfreundlichen Eintrittspreis im Blick haben.“

