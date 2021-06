Freizeitparks Movie Park in Bottrop öffnet auch am Montag und Dienstag

Kirchhellen. Damit möglichst viele Besucher die neue Achterbahn ausprobieren können, gibt es im Movie park zwei zusätzliche Öffnungstage. Das sind die Regeln.

Der Movie Park öffnet nächste Woche auch Montag und Dienstag, um den Andrang auf die neue Achterbahn „Movie Park Studio Tour“ zu kanalisieren.

Montag und Dienstag (28. und 29. Juni) wird der Park von 10 bis 17 Uhr geöffnet sein. Wie an allen anderen Besuchstagen wird es aber keine Tageskasse geben. Die Parkleitung weist darauf hin, dass die Tickets vorab online gebucht werden müssen. Außerdem gelten folgende Regelungen: Voraussetzungen zum Einlass sind Nachweise über Testung, Impfung oder Genesung. Schnelltests können auf dem Parkplatz C auch vor Ort gemacht werden. Terminbuchung: medco-moviepark.ticketbird.de.

Kontrollen schon auf dem Parkplatz

Die Kontrollen der Besucher erfolgen bereits auf dem Besucherparkplatz und vor Parkeintritt. Neben Nachweisen und Tickets müssen die Besucher Personalausweise oder Reisepässe vorzeigen. Für Kinder unter 16 Jahren ist auch das Vorzeigen einer Gesundheitskarte oder eines Schülerausweises möglich. Die Ausweispflicht gilt für alle Kinder ab 6 Jahren. Sofern für ein Kind noch kein Ausweis vorhanden ist, genügt die Vorlage einer Kopie der Geburtsurkunde.

Im Park gilt die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Hierzu sind medizinische Masken (z.B. OP-Maske, FFP2 & 3 Maske bzw. Maske vergleichbarer Zertifizierung) erforderlich. Medizinische Masken können darüber hinaus im Park erworben werden. Die Maske ist beim Einlass, in Warteschlangen innen und außen, in den Attraktionen und in allen überdachten Gebäuden zu tragen sowie dort, wo der Abstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Besucher können sich auf der freien Parkfläche jedoch ohne Maske bewegen. Die Maskenpflicht gilt ausnahmslos für alle Gäste ab 6 Jahren.

