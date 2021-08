Movie Park: Diese Regeln gelten im Bottroper Freizeitpark

Der Movie Park in Bottrop lockt viele Besucherinnen und Besucher ins Ruhrgebiet. Was sie für den Besuch des Freizeitparks wissen müssen.

Nach mehreren Monaten im Corona-Lockdown hat der Movie Park in Bottrop wieder geöffnet. Welche Corona-Regeln müssen die Gäste beachten? Wie teuer ist der Eintritt, welche Attraktionen und Fahrgeschäfte dürfen benutzt werden? Und wie groß ist die Ansteckungsgefahr? Hier gibt es die Antworten auf die wichtigsten Fragen für einen Besuch im Movie Park.

Movie Park Bottrop: Diese Corona-Auflagen gelten

Nach der aktuellen Coronaschutzverordnung des Landes NRW dürfen Freizeitparks öffnen, wenn die Landesinzidenz und die Inzidenz der Stadt Bottrop fünf Tage lang stabil unter 50 liegen. Lesen Sie hier die aktuelle Inzidenz der Stadt Bottrop.

Wer Freizeitparks wie den Movie Park besuchen möchte, muss allerdings einen Negativtest vorweisen – es sei denn, ein Nachweis über eine überstandene Corona-Infektion (Genesung) oder die vollständige Corona-Impfung liegt vor. Ein eigenes Testzentrum betreibt der Movie Park auf dem Parkplatz C.

Zutritt erhalten die Gäste zudem nur, wenn sie eine Maske tragen und ein personalisiertes Ticket vorweisen. Parkbetreiber müssen Mindestabstände gewährleisten und kontrollieren.

Movie Park Bottrop: Wie teuer ist der Eintritt?

Die Kassen vor Ort sind nicht geöffnet. Eintrittskarten können nur online gebucht werden. Kinder unter vier Jahren müssen keinen Eintritt zahlen. Alle Personen über vier Jahre zahlen 39,90 Euro für eine Tageskarte. Ermäßigte Tickets (gültig für Gäste ab 65 Jahren, schwangere Gäste und Gäste mit Behinderung mit GdB unter 100) gibt es für 24,90 Euro. Abhängig ist der Preis auch von der Auslastung des Parks. Karten für die Movie Park-Studio Tour gibt es ab 36,70 Euro.

Das Ticketkontingent pro Tag ist demnach begrenzt. Ein Besuch im Movie Park ist zurzeit nur mit Voranmeldung und einem reservierten Ticket möglich, heißt es vom Freizeitpark. Sollte der Movie Park aufgrund einer Inzidenzüberschreitung wieder schließen müssen, behalten alle Tickets ihre Gültigkeit und können zu einem späteren Zeitpunkt eingelöst werden. Hier können Sie Tickets bestellen.

Action pur im Bottroper Movie Park: In dem Freizeitpark gibt es verschiedene Attraktionen und Achterbahnen. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto ServiceS

Movie Park Bottrop: Diese Themenwelten gibt es

Der Movie Park bietet verschiedene Themenwelten. In ein paar Schritten sei es möglich, von Hollywood nach New York, vom Wilden Westen in ferne Galaxien zu wandern, schreibt der Movie Park auf seiner Website. Jede Themenwelt hat eigene Fahrgeschäfte, Restaurants und Shops. Shows hingegen können derzeit nicht stattfinden. Folgende Themenbereiche sind geöffnet:

Streets of New York (Drei Attraktionen, neun Essensangebote, zwei Shops)

Federation Plaza (Eine Attraktion, ein Essensangebot, ein Shop)

Hollywood Studio Set (Zwei Attraktionen, ein Shop)

Nickland (14 Attraktionen, Vier Essensangebote, zwei Shops)

Santa Monica Pier (Sieben Attraktionen, ein Essensangebot)

Hollywood Street Set (Drei Attraktionen, acht Essensangebote, elf Shops)

The Old West (Fünf Attraktionen, fünf Essensangebote, zwei Shops)

Movie Park Bottrop: Welche Achterbahnen Spaß versprechen

Ein Highlight des Movie Parks ist die „Star Trek Operation Enterprise“. Für Personen ab 7 Jahren bietet sich eine „actionreiche“ Fahrt, schreibt der Freizeitpark online. Das ganze Jahr über hat die Achterbahn geöffnet. Sie lässt sich in der Themenwelt Federation Plaza finden. Die Achterbahn gibt es seit 2017. Sie ist 720 Meter lang, 40 Meter hoch und hat eine Geschwindigkeit von 90 km/h. So rasant ist die Fahrt: Hier geht es zu einem Video.

Ähnlich beeindruckend und aufregend ist die Achterbahn „The Bandit“ in der Wilder-West-Themenwelt. Sie wurde bereits 1999 eröffnet und bringt es auf eine stattliche Länge von knapp 1100 Metern. Sie fährt bis zu 80 km/h, die Fahrtzeit beträgt etwa anderthalb Minuten. So sieht eine Fahrt mit „The Bandit“ aus.

Nervenkitzel für Adrenalinjunkies biete die „MP Xpress“. Die Achterbahn in „The Old West“. Es geht gleich fünfmal kopfüber bei einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h. Ein rasantes Erlebnis, das allerdings schnell vorbei ist. So sieht eine Fahrt mit „MP Xpress“ aus.

Eine Wasserachterbahn gibt es in der Themenwelt Hollywood Street Set: „Area 51 - Top Secret“. Die Parkbetreiber versprechen hier ebenfalls eine „actionreiche“ Fahrt. Zur Sache dürfte es auch im „Crazy Surfer“ in der Themenwelt Santa Monica Pier gehen. Die Achterbahn richtet sich an Teenager und Erwachsene.

Wer es ruhiger mag, sollte auf das „Santa Monica Wheel“ im Santa Monica Pier gehen: ein 20 Meter hohes Riesenrad. Zudem gibt es unter anderem noch Jet-Ski-Anlagen, eine Wasserpistolen-Rally und Auto-Scooter-Anlagen.

Zudem gibt es die Movie Park-Studio Tour, die durch die Archive und Requisiten der Movie Park Studios führt.

Movie Park Bottrop: Diese Restaurants haben geöffnet

Zuckerwatte, Eis, Waffeln, Sandwiches und Pizzen – all diese Gerichte können die Besucherinnen und Besucher im Movie Park Bottrop kaufen. Auch gibt es Burger- und Bäckerei-Buden, je nach Themenwelt passend. Shops und Einkaufsläden vertreiben Produkte rund um die Themen Filme und Serien.

Movie Park Bottrop: Ansteckungsgefahr im Freien?

Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr, zum Beispiel in Warteschlangen? „Wenn man in einer Warteschlange den Abstand einhält, noch einen Mund-Nasen-Schutz trägt und draußen ist, dann ist die Gefährdung fast gleich null“, sagte Prof. Ulf Dittmer, Chef-Virologe der Uniklinik Essen. Zudem verhindern laut Dittmer Sonneneinstrahlung und Wind die Virusübertragung. „Wenn dann noch alle getestet sind, reden wir über vernachlässigbare Risiken“, so Dittmer.

Der Movie Park in Bottrop: Auf dem großflächigen Areal gibt es viele Attraktionen. Foto: Hans Blossey

Movie Park Bottrop: Wie sind die Öffnungszeiten?

Die Öffnungszeiten des Movie Parks variieren. Mal hat der Park von 10 bis 17 Uhr geöffnet, mal von 10 bis 18 Uhr. Genauere Informationen lassen sich auf der Website des Bottroper Freizeitparks finden.

Movie Park Bottrop: Die Anreise zum Freizeitpark

Besucher von der A31 kommend können die Ausfahrt 40 (Kirchhellen) nehmen. Von dort aus sollen sie der Beschilderung folgen, so der Freizeitpark. Aufgrund einer Fahrbahnsanierung kann die Ausfahrt 39 (Bottrop-Feldhausen) aktuell nicht genutzt werden. Mit dem Zug lässt sich der Movie Park mit dem RE 14, dem RB 44 sowie dem RB 43 erreichen. Die Haltestelle „Feldhausen“ liegt nur wenige Hundert Meter vom Freizeitpark entfernt. Für Interessierte bietet der Movie Park zudem online Übernachtungsmöglichkeiten an. (juh)

