Movie Park Bottrop-Kirchhellen: Die Infos zur Saison 2023

Bottrop. Der Movie Park in Bottrop-Kirchhellen öffnet am 24. März wieder seine Tore. Hier gibt es die Infos rund um Öffnungszeiten, Preise und Neuheiten.

Der Movie Parkstartet in die Saison 2023: Am 24. März um 10 öffnet der Freizeitpark in Bottrop-Kirchhellen seine Tore – mit einigen Neuheiten. Hier lesen Sie, was sie für einen Besuch wissen müssen.

Ticketpreise und Öffnungszeiten im Movie Park

Tickets können sowohl online im Vorfeld als auch an der Tageskasse gekauft werden, wobei der Online-Kauf günstiger ist. Für den Eröffnungstag gibt es noch Eintrittskarten für 29,90 Euro. Am Wochenende kostet der Eintritt dann 42,90 Euro, an Samstagen meist 44,90 Euro. Der reguläre Preis an der Tageskasse beträgt 56,90 Euro, für Kinder zwischen vier und elf Jahren 51,90 Euro.

Der Park öffnet am 24., 25. und 26. März und dann ab dem Freitag vor den Osterferien, 31. März, bis Ende der Ferien, 16. April, durchgängig. Nach den Osterferien ist der Movie Park mittwochs, donnerstags und freitags von 10 bis 17 Uhr und am Wochenende von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Neues im Movie Park: Stuntshow startet im Juni

„Operation Red Carpet“ heißt die neue Stuntshow im Movie Park. Sie spielt bei einer glamourösen Preisverleihung in Los Angeles. Zu sehen sein wird die neue Show ab Juni im Studio 6 des Movie Parks.

Die Handlung: Angelina Croft und James McDean sollen bei dieser Preisverleihung als bestes Duo in einem Actionfilm geehrt werden. Doch dann stiehlt die „Award Gang“ Trophäen und Preisgelder: Auftakt einer spektakulären Verfolgungsjagd.

Hier geht’s zu einem Blick hinter die Kulissen der Stuntshow

Halloween Horror Festival wird 25 Jahre alt

Auch in Studio 7 hebt sich im Sommer wieder der Vorhang: Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr kehrt der Illusionist Christian Farla für eine weitere Magic-Show zurück.

Nachdem der Movie Park vor zwei Jahren sein 25-jähriges Jubiläum gefeiert hat, wird in diesem Jahr das Halloween Horror Festival ein Vierteljahrhundert alt. Die Horrorwood Studios sollen dann im Herbst mit neuen Überraschungen eröffnet werden.

Sicherlich für viel Andrang werden im Sommer wieder die Streber-Tage sorgen, wenn besonders gute Schüler freien und ihre Begleitungen ermäßigten Eintritt bekommen in den ersten Tagen der Sommerferien.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop