Movie Park Bottrop: Impfaktion für alle Über-Zwölfjährigen

Bottrop. Vor dem Bottroper Movie Park findet am Samstag eine mobile Impfaktion statt. Erwachsene und Zwölf- bis 15-Jährige können ohne Termin kommen.

156 Kinder und Jugendliche haben sich am Mittwochnachmittag im Bottroper Impfzentrum eine Spritze geben lassen, „ein ganz toller Impftag für unser Team“ sei das gewesen, sagt Leiter Michael Althammer. Nun hofft er, dass es so positiv weitergeht: Am Samstag steht die nächste Impfaktion an, erst im Impfzentrum, dann vor dem Movie Park.

Los geht es um 8 Uhr im Impfzentrum, bis 16 Uhr können Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren mit ihren sorgeberechtigten Eltern kommen und sich ohne Termin impfen lassen. Falls nicht beide Eltern mitkommen können, muss eine schriftliche Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten vorliegen.

Impfaktion im Bottroper Movie Park für alle ab zwölf Jahren

Ab 17 Uhr können sich dann im Eingangsbereich des Movie Parks alle Personen ab zwölf Jahren immunisieren lassen – egal, aus welcher Stadt sie kommen. Mittlerweile, so Althammer, erreiche man mit den mobilen Impfaktionen mehr Menschen als im Impfzentrum, wo täglich nur noch rund 100 Impfungen stattfinden. Gerade die Unentschlossenen könnten am Impfmobil oft überzeugt werden.

„Wir setzen eine große Hoffnung in die Aktion am Movie Park“, sagt Michael Althammer. „Vor allem, weil dort ganz viele Kinder und Jugendliche sind.“ Zuletzt hatte sich die Stadt dort Mitte Juli mit dem Impfbus postiert. In Bottrop sind mittlerweile über 75.000 Einwohner mindestens einmal geimpft. Über 83.000 Menschen haben in Bottrop bereits ihre Spritze bekommen, allerdings kommen nicht alle von ihnen aus der Stadt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop