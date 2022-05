Unterhaltung Morgens wählen, abends lachen: Comedy im Saal in Bottrop

Bottrop. Am Wahlsonntag geht Comedy im Saal in die Sommerpause. Gäste von Benjamin Eisenberg sind u.a. der Cartoonist Michael Holtschulte und Sascha Korf.

Passend zum Wahlsonntag präsentiert Kabarettist Benjamin Eisenberg zusammen mit der ev. Kirchengemeinde wieder Comedy im Saal. Komödie, Tragödie oder einfach nur ein Gag-Feuerwerk: Die Politik wird sicherlich ihr Fett abbekommen. In der letzten Show vor der langen Sommerpause – so schnell vergeht die Zeit – dreht man zum Staffel-Finale noch einmal richtig auf.

Korf nimmt die Zuschauer an die Hand – im wörtlichen Sinne

Mit von der Partie ist Impro-Talent Sascha Korf. In seinen Erfolgsprogrammen „Wer zuletzt lacht, denkt zu langsam“ und „Wer zuerst lacht, lacht am längsten“ hat das personifizierte Gag-Feuerwerk bereits gezeigt, dass er ein Spontanitätsexperte par excellence ist. Nun setzt der sympathische Wahl-Kölner noch einen drauf: „Aus der Hüfte, fertig, los!“ heißt sein aktuelles Solo. Charmant und schlagfertig macht der Impro-König den ganzen Saal zur Bühne und nimmt die Zuschauer an die Hand – im wörtlichen Sinne.

Schon zur Stammbesetzung gehört Matthias Reuter. Nicht nur, dass er wieder jede Menge neue Songs und Texte im Gepäck hat, auch die ein oder andere Auszeichnung ist in den letzten Monaten dazugekommen. Sein aktuelles Solo-Programm: „Karrierefreies Wohnen“. Der Oberhausener weiß: Humor ist oft eine Frage der Perspektive. Und von unten nach oben lacht es sich viel herzlicher als umgekehrt. Bei seinen skurrilen jazzigen Liedern am Klavier oder den Country-Stücken auf der Gitarre erhält er natürlich Unterstützung von Bottrops Late-Night-Band „The Pottboys“.

Der bekannte Cartoonist Michael Holtschulte ist mit seinem Programm „Das Letzte kommt zum Schluss“ zu Gast bei Benjamin Eisenberg. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Special Guest ist der Illustrator Michael Holtschulte, der vor allem für seine Cartoons aus der Reihe „Tot, aber lustig“ bekannt ist. Neben seiner Facebook-Fangemeinde haben auch die Leser diverser Zeitungen und Magazine – darunter WAZ, Süddeutsche, taz, Stern, Titanic – regelmäßig Vergnügen mit seinen Cartoons. Der Essener zeigt aber auch mit seinem Programm „Das Letzte kommt zum Schluss“ auf Deutschlands Bühnen Präsenz. Als ViB (Very important Bottroper) ist Sängerin Caro Sonntag nach coronabedingten Fehlversuchen jetzt endlich bei Benjamin Eisenberg mit von der Partie.

Sonntag, 15. Mai, 18 Uhr, Kammkonzertsaal, Böckenhoffstraße 30. Karten (20/15 Euro) bei Getränke Possemeyer, Ostring 45, Café Kram, Adolf-Kolping-Straße 1 oder ab 17 Uhr an der Abendkasse (22/18 Euro). Mehr Infos auf: comedyimsaal.de.

