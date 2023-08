„Mondschein-Pflücken“ auf Hof Umberg in Kirchhellen

Auch in diesem Jahr findet am Hof Umberg wieder das beliebte Mondschein-Pflücken am Overhagener Feld statt.

Bottrop-Kirchhellen. Nicht vergessen: Taschenlampe und Obstkorb. Am Hof Umberg findet wieder das „Mondschein-Pflücken“ statt. Das sind die Infos für Besucher.

Das Mondschein-Pflücken am Hof Umberg geht in seine vierte Auflage. Und weil die Aktion seit 2020 bei Besuchern dermaßen gut ankommt und beliebt ist, gibt es sie in diesem Jahr sogar an zwei Tagen. Am Freitag und Samstag (29./ 30. September) findet die Veranstaltung statt.

Los geht es jeweils ab 17 Uhr am Overhagener Feld/ Auf der Höhe. Das Ende ist für 22 Uhr vorgesehen. Für beide Tage ist keine Anmeldung erforderlich. Traditionell geht die Apfelsaison Ende September allmählich in die finale Phase.

Warum was ändern, was funktioniert, denken sich die Verantwortlichen. Wie in den Vorjahren nehmen Kinder und Erwachsene Platz und lassen sich mit einem Traktor durch die Plantage entlang der Apfelbäume fahren.

Außerdem werden Stockbrotbacken am Lagerfeuer und Bratwürste vom Grill angeboten. Ein Tipp für die kleinen und größeren Besucher: Körbe und Taschenlampen nicht vergessen.

Der Hof Umberg kündigt an, im Falle von sehr schlechtem Wetter die Veranstaltung kurzfristig abzusagen.

