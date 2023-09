Modenschau, Musik, Vorträge: Das bietet der Chillday Bottrop

Wie schon beim Chillday 2021 wird es auch in diesem Jahr wieder eine Modenschau geben. Die Powerfrauen Bottrop haben ein Programm für die ganze Familie im Gepäck.

Bottrop. Die Powerfrauen Bottrop haben ein Veranstaltungsprogramm für die ganze Familie zusammengestellt. Das planen die Unternehmerinnen am Sonntag.

Rund 160 Unternehmerinnen aus Bottrop und Umgebung zählt das 2019 gegründete Netzwerk Powerfrauen Bottrop inzwischen. Sie möchten gemeinsam etwas bewegen. Zum Beispiel beim „Chillday 2023“: Die Veranstaltung am Sonntag, 17. September, von 11 bis 18 Uhr im Hotel Chillten (Gungstraße 3) ist für die ganze Familie gedacht. Spaß und Unterhaltung werden dabei mit einem guten Zweck kombiniert. Der Eintritt ist frei.

Bürgermeisterin Monika Budke läutet als Schirmherrin den „Chillday“ um 11 Uhr ein. Anschließen eröffnen die Powerfrauen ihre Messestände und gestalten das Programm. Dazu zählen eine Modenschau, Livemusik, Bustouren zum Tetraeder, Vorträge und Lesungen, Kurse in Entspannung und Selbstverteidigung.

Chillday Bottrop: Extra-Programm für Kinder

Für Kinder gibt es ein Animationsprogramm und eine Hüpfburg. Der Wunschzauberer-Verein ist zu Besuch und hofft auf Unterstützung bei einem sozialen Projekt (Anschaffung einer Nestschaukel). Die Powerfrauen selbst haben die Aktion „Nachbarschaftshilfe - Unterstützung einer älteren Dame in Not, die dringend Hilfe benötigt“ ins Leben gerufen. Der Erlös des Kuchenbüffets, gesponsert von den Powerfrauen, geht zu 100 Prozent an diese Aktion.

Zum Abschluss des Tages, um 17 Uhr, moderieren Piet und Alex (Bottcast) die Verlosung der Powerfrauen-Rallye. Das komplette Programm gibt es online auf www.power-frauen-bottrop.de/chillday-2023

