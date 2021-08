Mobile Aktionen: Bottroper Impfzentrum kürzt Öffnungszeiten

Bottrop. Das Bottroper Impfzentrum hat nur noch montags bis donnerstags geöffnet. Die Stadt setzt verstärkt auf mobile Aktionen – auch für Kinder.

Das Bottroper Impfzentrum wird auch im August, wie schon im Vormonat, nicht mehr durchgängig geöffnet sein. Die Stadt setzt verstärkt auf mobile Aktionen, durch die bereits in den vergangenen Wochen hunderte Bottroper geimpft werden konnten.

Das Impfzentrum öffnet nun nur noch von Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 20 Uhr und am Donnerstag von 8 bis 14 Uhr. Am Mittwoch findet von 14 bis 20 Uhr ein Tag der offenen Tür für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren statt. Sie können sich dort ohne Terminvergabe impfen lassen. Beide Sorgeberechtigte müssen dabei sein oder es muss eine schriftliche Einverständniserklärung vorliegen.

Öffnungszeiten des Bottroper Impfzentrums

Grundsätzlich kann mittlerweile jeder ohne Termin ins Impfzentrum kommen. Das sind die Öffnungszeiten des Bottroper Impfzentrums im August:

2. bis 4. August: 8 bis 20 Uhr

5. August: 8 bis 14 Uhr

9. bis 11. August: 8 bis 20 Uhr

12. August: 8 bis 14 Uhr

16. bis 18. August: 8 bis 20 Uhr

19. August: 8 bis 14 Uhr

Von freitags bis sonntags bleibt das Impfzentrum geschlossen. Die Öffnungszeiten können gegebenenfalls noch kurzfristig angepasst werden.

Der Impfbus macht im Laufe der Woche erneut Halt an unterschiedlichen Standorten. Am Donnerstag, 5. August, haben Impfwillige die Möglichkeit sich von 8 bis 12 Uhr auf dem Fuhlenbrocker Markt impfen zu lassen. Am Samstag, 7. August, wird zunächst von 10 bis 13 Uhr gegenüber der Netto-Filiale im Gewerbepark 70 geimpft. Anschließend findet eine weitere Aktion von 13 bis 16 Uhr auf dem Aldi-Parkplatz auf der Gungstraße 1 statt. Mit dem Impfbus würden vor allem die Unentschlossenen erreicht werden, sagt Impfzentrumsleiter Michael Althammer.

Bei allen Aktionen wird der Impfstoff von Biontech/Pfizer verimpft. In der vergangenen Woche sind in Bottrop gut 3000 Menschen geimpft worden, knapp 1000 haben eine Erstimpfung erhalten. In der Woche davor lagen die Zahlen etwas niedriger.

*In einer vorherigen Version hatten wir vermeldet, dass das Impfzentrum diese Woche gar nicht öffnet. Das stimmt nicht und wurde von der Stadt falsch kommuniziert.

