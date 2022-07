Mit Schusswaffe bedroht: Unbekannter überfällt Tankstelle

In Bottrop wurde in der Nacht eine Tankstelle überfallen.

Bottrop. In der Nacht hat ein Unbekannter eine Tankstelle in Bottrop überfallen und einen Angestellten mit einer Waffe bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat in der Nacht die Tankstelle an der Wilhelm-Tenhagen-Straße in Bottrop überfallen. Der Täter bedrohte einen Angestellten mit einer Schusswaffe. Wie die Polizei berichtet ereignete sich die Tat am frühen Montagmorgen. Gegen 1.20 Uhr betrat ein unbekannter Mann die Tankstelle, bedrohte den Angestellten und forderte das Bargeld aus der Kasse. Der Angestellte öffnete die Kasse und der Täter nahm das Geld aus der Kassenschublade. Das Geld verstaute er in einer Tasche seines Pullovers. Anschließend flüchtete er.

Die Polizei hat eine Personenbeschreibung veröffentlicht. Demnach war der Täter männlich, 18-19 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, hatte dunkelbraune kurze Haare, braune Augen und eine schlanke Statur. Er war bekleidet mit einem grauen Kapuzenpullover, einer dunklen Weste, einer schwarze Jogginghose und einer blauen OP-Maske. Der Täter sprach Deutsch mit Akzent und hatte eine silberfarbene Schusswaffe mit schwarzer Lauföffnung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

