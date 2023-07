Täter flüchtet Mit gezogener Waffe: Mann überfällt Spielhalle in Bottrop

Bottrop. Am späten Sonntagabend hat ein Mann eine Spielhalle auf der Horster Straße in Bottrop überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Mann hat am Sonntagabend die Tipico-Spielhalle auf der Horster Straße in Bottrop überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter habe eine 23 Jahre alte Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und aufgefordert, Geld aus der Kasse auszuhändigen, teilte die Polizei in der Nacht mit.

Die Frau gab ihm daraufhin Bargeld und der Mann flüchtete zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ.

Spielhalle in Bottrop überfallen, Mitarbeiterin beschreibt Täter

Die Mitarbeiterin beschreibt den Täter wie folgt:

ca. 1,70m bis 1,75m groß

ca. 30 Jahre alt

schwarze Haare, braune Augen, südländisches Erscheinungsbild

schwarze Oberbekleidung, dunkelblaue Kapuzenjacke, schwarze Turnschuhe, blaues Halstuch

Zeugen wenden sich an die Polizei Recklinghausen unter 0800-2361111. (dpa/red)

