Mit gestohlener Karte Geld abgeholt: Polizei sucht Hinweise

Bottrop. Die Polizei veröffentlicht das Foto eines Verdächtigen, der ein Portemonnaie gestohlen und dann mit der EC-Karte daraus Geld gezogen haben soll.

Die Polizei sucht jetzt mit Fotos nach einem Mann, der verdächtigt wird, in einem Supermarkt in Bottrop ein Portemonnaie gestohlen zu haben. Anschließend hat er mit einer EC-Karte aus dieser Geldbörse an einem Automaten zweimal Geld abgehoben. Die Tat ereignete sich am 6. Januar dieses Jahres in der Zeit zwischen 12.30 und 13.05 Uhr.

Die Polizei in Bottrop fahndet nach einem Verdächtigen, der in einem Supermarkt ein Portemonnaie gestohlen haben soll und dann mit der EC-Karte daraus Bargeld abgehoben haben soll. Foto: Polizei Recklinghausen

Die Polizei fragt nun, wer den Mann auf dem Foto erkennt oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen. Hinweis nimmt das zuständige Kriminalkommissariat entgegen unter: 0800 2361 111.

Die Polizei fragt: „Wer kennt diesem Mann?“ Foto: Polizei Recklinghausen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop