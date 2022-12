Mietanstieg in Bottrop liegt oberhalb der Inflationsrate

Bottrop. Die Mieten bei Neuvermietungen stiegen in Bottrop stärker als die Preise sonst. Das zeigt ein Fünf-Jahres-Vergleich. So hoch sind Mieten jetzt.

Die Mietforderungen in Bottrop sind in den letzten fünf Jahren deutlich gestiegen. Nach einer Untersuchung des Immobilienportals „Immowelt“ verlangen Vermieter in diesem Jahr für Mietwohnungen bis zu 19 Prozent höhere Mietpreise als noch im Jahr 2017. Die Inflation beträgt für denselben Zeitraum laut „Immowelt“ knapp 15 Prozent, wozu vor allem die Preissteigerungen im laufenden Jahr beitrugen.

Das Immobilienportal hat in seine Untersuchung die Angebotsmieten von 40 bis 120 Quadratmeter großen Bestandswohnungen in 79 Großstädten einbezogen. Neubauten wurden nicht berücksichtigt. Bei den Mietpreisen handelt es sich um Nettokaltmieten bei Neuvermietung. Verglichen wurden dabei die Mietangebote, die zwischen Januar und Oktober 2017 und demselben Zeitraum 2022 auf dem Portal inseriert wurden. Dabei wurden nur solche Mietangebote berücksichtigt, die vermehrt nachgefragt wurden.

Mietforderungen um 1,20 Euro höher als vor fünf Jahren

Nach dieser Analyse haben sich die Kaltmieten in Bottrop in den vergangenen fünf Jahren von 6,20 Euro je Quadratmeter auf jetzt 7,40 Euro erhöht. Die Stadt liegt damit im oberen Mittelfeld der Großstädte mit den stärksten Mietsteigerungen. Denn in 33 Großstädten stiegen die Mieten um mehr als 20 Prozent an. Dazu gehören auch größere Ruhrgebietsstädte wie Essen (22 Prozent), Dortmund (27 Prozent), Duisburg (21 Prozent) oder auch Oberhausen (23 Prozent).

Als eine Ursache für das Mietplus sieht „Immowelt“ die seit Jahresbeginn deutlich gestiegenen Bauzinsen an. Dadurch seien Mietwohnungen inzwischen noch stärker gefragt, und das wirke sich preistreibend aus. Für die Preissteigerungen sei außerdem verantwortlich, dass der starken Nachfrage nach Wohnraum ein geringes Angebot gegenüber stehe. Auch der Zuzug von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine habe dafür gesorgt, dass sich die Mietpreise weiter erhöht haben, heißt es in dem Untersuchungsbericht.

Bottrop gehört immer noch zu den günstigeren Großstädten

Mit einem Mietpreis von 7,40 Euro pro Quadratmeter gehört Bottrop aber immer noch zu günstigeren Großstädten. Das gilt auch im Vergleich zu den Ruhrgebietsstädten wie Essen (7,90 Euro) oder Dortmund (8,10 Euro). Die Mietforderungen in Duisburg (6,80 Euro) oder Oberhausen (7,00 Euro) sind trotz der stärkeren Preisanstiege aber geringer als in Bottrop. Deutlich günstiger geblieben ist das Wohnen dagegen in Gelsenkirchen (6,20 Euro).

