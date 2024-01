Miese Masche: Bottroperin (80) wird Opfer eines Trickbetrugs

Vor allem ältere Menschen werden am Telefon häufig Opfer von Trickbetrügern.

Bottrop Noch immer versuchen Trickbetrüger, ältere Menschen am Telefon übers Ohr zu hauen. Diesmal hat es eine 80-jährige Bottroperin erwischt.

In Bottrop ist eine Seniorin auf einen Betrüger hereingefallen. Das teilte die Polizei mit. Die 80-Jährige wurde am Dienstagnachmittag von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen.

Er erzählte der Frau, es habe eine verdächtige Abbuchung von ihrem Konto gegeben. Um diese Abbuchung zu stornieren, benötige er die Bankkarte plus PIN der Frau. Die Seniorin glaubte dem Mann am Telefon und übergab wenig später – wie vereinbart – die Karte mit PIN einem Mann, der zu ihr nach Hause im Stadtteil Eigen gekommen war.

Unmittelbar danach bekam die Frau Zweifel und ließ die Karte, vermutlich noch rechtzeitig, sperren.

Der „Abholer“ wird wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß

dunkle Haare bis kurz unter die Ohren

dunkel gekleidet

Die Polizei klärt darüber auf, dass immer wieder Betrüger versuchen, mit den unterschiedlichsten Maschen an Geld oder Wertsachen anderer Menschen zu kommen. Abgesehen hätten sie es vor allem auf ältere Menschen.

Um sich zu schützen, empfiehlt die Polizei grundsätzlich keine fremden Menschen in ihre Wohnung oder ihr Haus lassen: „Übergeben Sie niemals Geld an fremde Personen, auch nicht an vermeintliche Polizeibeamte.“

